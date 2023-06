Darum landete ein Hubschrauber in der Velberter Innenstadt

Velbert. Ein Hubschrauber ist am Dienstagmorgen über der Velberter Innenstadt gekreist. Dies war der Grund für den Einsatz des Helikopters

Ein Hubschrauber ist am späten Dienstagmorgen in der Nähe der Velberter Innenstadt gelandet. Nach ersten Informationen der Behörden ist ein Kind im Herminghauspark von einem Klettergerüst gestürzt. Dabei hat es sich so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte einen Hubschrauber angefordert haben. Der transportierte das verunfallte Kind in ein Krankenhaus.

