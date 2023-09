Am nächsten Donnerstag heulen die Sirenen in Velbert wieder.

Warntag Darum heulen am 14. September in Velbert die Sirenen

Velbert. Am nächsten Donnerstag werden bundesweit die Warnkanäle erprobt. Wie gut sind die Sirenen in Velbert zu hören? Feuerwehr bittet um Rückmeldung.

Der bundesweite Warntag findet in diesem Jahr am Donnerstag, 14. September, statt. Dabei werden viele Warnkanäle erprobt, mit denen die Menschen in Deutschland vor Gefahren gewarnt werden. Die Velberter Feuerwehr bittet die Bürger um Mithilfe.

Zu den Warnkanälen zählen unter anderem Radio und Fernsehen, Warn-Apps wie NINA, Stadtinformationstafeln, Sirenen, Lautsprecherwagen, Infosysteme der Deutschen Bahn und der Mobilfunkdienst Cell Broadcast.

Wie läuft der bundesweite Warntag in Velbert ab?

Gegen 11 Uhr löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Probewarnung über das sogenannte modulare Warnsystem aus. Mit diesem System sind sehr viele Warnkanäle verknüpft, u.a. die Warn-App NINA. Gleichzeitig lösen die teilnehmenden Länder und Kommunen ihre lokalen Warnmittel wie zum Beispiel Sirenen aus. Gegen 11.45 Uhr erfolgt für die meisten Warnmittel die Entwarnung der Probewarnung.

Nähere Informationen gibt es hier: https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Bundesweiter-Warntag/bundesweiter-warntag_node.html.

Feuerwehr Velbert hat Email-Adresse eingerichtet

Die Feuerwehr Velbert möchte natürlich wissen, wie der Warntag funktionniert hat. Damit die Rückmeldung aus dem Velberter Stadtgebiet gesammelt ausgewertet werden können, hat die Feuerwehr Velbert eine Mail-Adresse eingerichtet. Unter warntag@feuerwehr-velbert.de können die Rückmeldungen zur akustischen Erreichung der Sirenen sowie Fragen zum Thema Warntag gesendet werden. Hierbei ist eine möglichst genaue Angabe des Standortes hilfreich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert