Die Einrichtung des Fotostudios erinnert an ein Wohnzimmer. An den Wänden hängen Fotografien von Hochzeiten, Kinderfotos und Bilder von Katzen. Eine graue Couch steht vor einem Regal, das mit Retro-Fotoapparaten und Deko gefüllt ist.

„Mir ist es besonders wichtig, dass sich die Menschen wohl vor meiner Kamera fühlen“, betont Daniela Hitzblech, die Inhaberin des gleichnamigen Fotostudios. „Nur so entstehen schöne und authentische Bilder“, fährt sie fort.

Im Juni 2019 umgezogen

An der Hauptstraße in Langenberg befindet sich das Studio, in dem sie seit Juni 2019 Familien- und Passfotos ablichtet. Zwei Jahre vorher hatte Daniela Hitzblech ein eher unscheinbares Büro in Langenberg. „Es war schon immer mein Traum in der Langenberger Altstadt ein Studio zu eröffnen“, erinnert sie sich.

In ihren jetzigen Räumen befindet sich hinter dem weißen Regal, das den Raum teilt, das eigentliche Studio mit professioneller Lichttechnik. Spielsachen, die aus verschiedenen Kisten ragen, sollen eine lockere Atmosphäre schaffen und für spontane Kinderfotos sorgen.

Corona sorgt für Terminabsagen

Daniela Hitzblech fotografiert in erster Linie Hochzeiten. Auch hierbei möchte sie einzigartige Bilder entstehen lassen. „Natürlich mache ich mit den Paaren die Standard-Fotos für Omas Bilderrahmen, aber am liebsten halte ich die spontanen und lebendigen Momente fest“, erzählt die Fotografin.

Mit der coronabedingten Absage der meisten Hochzeiten brechen ihr jedoch viele Aufträge weg. „Anfang des Jahres war ich noch komplett ausgebucht“, erinnert sie sich. Von den 25 angekündigten Hochzeiten fanden dann aber nur zwei statt.

Zweites Standbein Schul- und Kindergartenfotos

Einen kleine Ausschnitt ihrer Arbeit zeigt die Fotografin Daniela Hitzblech in ihrem Fotostudio an der Hauptstraße. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Daniela Hitzblech wollte kurz vor dem ersten Lockdown eine Mitarbeiterin einstellen, dies war dann jedoch nicht mehr möglich.

Getrennt von der „Fotografie Daniela Hitzblech“ ist ihr zweites Unternehmen. Mit „Dreikäsehoch“ fotografiert die Unternehmerin in Kindergärten, Schulen und Kitas. „Als mein Sohn vor einigen Jahren seine Kindergartenfotos mit nach Hause brachte, war ich erschreckt darüber, wie langweilig die waren“, erzählt die Mutter.

In diesem Moment sei der Wunsch entstanden, natürliche Fotos von Kindern anzufertigen. Natürliche Fotos bedeutet für Daniela Hitzblech auch ein schmollendes oder spielendes Kind zu fotografieren. Trotz der Corona Pandemie, fotografiert Daniela Hitzblech mit Dreikäsehoch an einigen Schulen und Kindergärten.

Natürliche Kinderfotos

Das Handy auf Daniela Hitzblechs Schreibtisch klingelt. Eine Mutter ist enttäuscht, dass ihr Sohn auf den Kindergartenbildern nicht lächelt. „ Ich möchte die Kinder nicht zum Lachen zwingen , vor allem weil die Situation für sie sehr ungewöhnlich ist“, betont die Fotografin.

Sie ist für die Kindergartenkinder eine fremde Person. Die Atemmaske bedeckt ihren Mund, die Kamera ihre obere Gesichtshälfte, hinzukommt dass für viele Kinder das reine fotografiert werden schon ungewohnt ist.

Daniela Hitzblech bringt dann zu diesen Fototerminen gerne Accessoires mit – wie zum Beispiel eine große Stoff-Giraffe oder Girlanden, einfach, damit sich die Kinder wohler fühlen.