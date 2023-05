Currywurst, Pommes, Döner: Der große Preis-Check in Velbert

Velbert. Pommes, Currywurst und Döner sind als schnelle Mahlzeit beliebt. Doch was kosten die Snacks? Die WAZ hat sich in der Velberter City umgeschaut.

Ob Pommes, Currywurst oder Döner für den kleinen Hunger zwischendurch: Snacks erfreuen sich auch bei den Velbertern großer Beliebtheit. Wir haben einmal verglichen, wie teuer sind in Velbert Currywurst, Pommes und Döner und haben eine kleine Auswahl zusammengestellt.

Döner und Snacks bei Tadim Döner

Bei Tadim Döner gibt es den klassischen Döner für 6,50. Eine kleine Pommes kostet 3,50. Der Imbiss liegt an der Deller Straße 41 und liefert ab einem Warenwert von 12,50 Euro. Die Liefergebühr kostet zusätzlich zwei Euro. Der Dönerladen hat von montags bis freitags zwischen 12 und 21.30 Uhr geöffnet. Samstag ist geschlossen und sonn- und feiertags ist ab 15 bis 21.30 Uhr geöffnet. Die Speisekarte gibt es online unter www.tadim-velbert.de. Telefonische Bestellungen sind unter 02051 80 39 09 möglich.

Eine Dönertasch Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Das Velberter Kebab-Haus ist der Treppendöner

Das Velberter Kebab-Haus, besser bekannt als „der Treppendöner“ bietet an der Friedrichstraße 89. Döner mit Kalb- oder Hähnchenfleisch an. Eine Fleischtasche kostet in der Variante Hähnchen vier Euro und in der Variante Kalb fünf Euro. Eine Portion Pommes Frites gibt es für zwei Euro. Ab einem Bestellwert von 14 Euro liefert das Kebab-Haus auch. Bestellungen werden unter der Rufnummer 02051 310 830 entgegen genommen.

Velberter Ocakbasi, türkischer Holzkohleimbiss

Im türkischen Holzkohlegrillimbiss gibt es Döner mit Hähnchen- oder wahlweise Kalbfleisch. Ein Hähnchendöner kostet drei Euro, die Variante mit Kalb gibt es für vier Euro. Eine Portion Pommes gibt es für 1,50 Euro. Geöffnet hat das „Velberter Ocakbasi“ täglich von 8 bis 23 Uhr. Eine Lieferung oder Vorbestellung ist nicht möglich. Infos gibt es aber unter der Rufnummer 02051 419 96 90. Ein Einblick in die Speisekarte ist auch über die Internetseite https://velberter-ocakbasi-kohlengrill.order.dish.co/menus

Döner und Pommes bei Key West

„Key West“, das Kebaphaus an der Rheinlandstraße 9-11 bietet den Döner für 5,50 Euro an. Egal ob in der Variante mit Hähnchen- oder mit Kalbfleisch. Eine Portion Pommes gibt es für 2,50 Euro. Die Currywurst kostet, allerdings dann schon mit einer Portion Pommes Frites dabei fünf Euro. Der Imbiss hat montags und sonntags von 12 bis 22 Uhr, dienstags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 23 Uhr und sonntags von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Bestellungen sind online unter www.key-west-velbert.de oder telefonisch unter 02051 948 37 69 möglich.

Currywurst, Pommes und Döner. Das sind die beliebtesten Imbiss-Snacks. Wie teuer sie derzeit in Velbert sind, wir haben eine Übersicht zusammengestellt. Foto: Symbolbild: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Familienbetrieb bei Erwins Holzkohlegrill

Über echter Holzkohle werden die Currywürste bei „Erwins Holzkohlegrill“ an der Friedrichstraße 201 zubereitet. 3,20 Euro kostet die Currywurst, eine Portion Pommes gibt es für 1,90 Euro dazu. Die Imbissbude ist montags bis freitags von 11 bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Wochenende ist der Holzkohlegrill geschlossen. Eine Lieferung bietet „Erwins Holzkohlegrill“ nicht an.

Reichlich Tradition bei Krügers Imbiss

Bei „Krügers Imbiss“ an der Friedrichstraße 191 gibt es Pommes und Currywurst mit hausgemachter Sauce. Eine Portion Pommes kostet zwei Euro, die Currywurst gibt es für 3,30 Euro dazu. Inhaber Christoph Stolz bietet auch einen Lieferservice an. Der Imbiss ist montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Bestellungen sind telefonisch möglich unter 02051 25 12 85

Imbiss-Klassiker bei Holgers Frittenschmiede

An der Losenburg gibt es bei „Holgers Frittenschmiede“ an der Paracelsusstraße 45 täglich von 16 bis 21 Uhr goldgelbe Pommes. Eine Portion kostet zwei Euro, die Currywurst gibt es für drei Euro dazu. Eine Lieferung ist nicht möglich. Eine Vorbestellung aber per Telefon oder whatsapp unter 0176 53 66 05 96. Alle Infos gibt es unter www.holgers-frittenschmiede.de

Eine frische Portion Fritten gibt es in jeder Imbissbude. Doch die Preise sind unterschiedlich. Wie viel kostet eine Portion Pommes in Velbert? Die WAZ hat sich umgeschaut. Foto: Symbolbild: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Griechischer Imbiss beim Velberter Grill

Der „Velberter Grill“, besser bekannt als die „Pommes-Tanke“ bietet die Currywurst für 3,50 Euro an. Eine Portion Pommes Frites gibt es für 2,30 Euro dazu. Einen Döner gibt es hier nicht. Dafür aber eine Gyros Pita Tasche für sechs Euro. Der griechische Imbiss an der Nevigeser Str. 50 ist dienstags bis samstags von 12 bis 21.15 Uhr geöffnet, sonntags von 13 bis 21.15 Uhr. Für zwei Euro wird das Essen auch geliefert. Die Speisekarte vom „Velberter Grill“, Nevigeser Straße 50, gibt es auch im Internet unter www.velbertergrill.de. Telefonische Bestellung nimmt der Imbiss unter 02051 31 13 98 entgegen.

Currywurst und griechische Snacks beim Metaxa-Grill

Beim „Metaxa-Grill“ an der Friedrichstraße 257 gibt es eine Currywurst für drei Euro, eine Portion Pommes Frites gibt es für zwei Euro dazu. Statt Döner gibt es hier ebenfalls Gyros, allerdings nicht in einer Pita. Geöffnet ist der griechische Imbiss mittwochs bis montags von 11.30 bis 14 Uhr und von 16.30 bis 21 Uhr. Am Dienstag ist Ruhetag. Alle Gerichte gibt es auf einer Speisekarte im Internet www.metaxa-grillvelbert.de. Das Imbissteam bietet auch eine Lieferung an 02051 223 84.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert