Dienstagmittag, vor der ehemaligen Kita St. Joseph an der oberen Friedrichstraße ist es nahezu menschenleer. Eigentlich ist heute Tafel-Tag für Velbert-Mitte und hier sonst immer eine Menge los. Eigentlich. Denn die Tafel Niederberg – Träger ist die Bergische Diakonie – hat wegen der Corona-Krise alle sechs Standorte in Heiligenhaus, Velbert und Wülfrath mit sofortiger Wirkung geschlossen. „Das ist aber schlecht“, sagt eine Seniorin enttäuscht, die sich auf den Rollator gestützt und bei ihrem Pflegebetreuer untergehakt, hierher gemüht hat. „Und in 14 Tagen ist wieder auf?“ fragt sie. Etwas verzagt, aber auch ein bisschen hoffnungsvoll .

Gäste und Helfer schützen

Die Regelung gelte erst einmal für zwei Wochen, „zunächst, weil sich gar nicht abschätzen lässt, wie sich die Pandemie weiter entwickelt“, erklärt Renate Zanjani. „Wir orientieren uns an der Marschrichtung des Landes.“ Die Tafel-Leiterin hat die Entscheidung am Samstag mit Tanja Högström getroffen. Der Schritt diene dem Schutz der Tafel-Gäste und der -Helfer, sagt die Teamleiterin. „Wir tragen dafür schließlich Verantwortung.“ So seien nahezu alle Ehrenamtler – etwa 90 Prozent – in einem Alter, in dem sie ein erhöhtes Risiko hätten.

Nur der öffentliche Betrieb ist eingestellt

Vor verschlossenen Türen: Ein enttäuschter Tafel-Gast liest den zweisprachigen Hinweis der Tafel Niederberg zu der Maßnahme, die seit diesem Montag gilt. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Die Regelung lautet folgendermaßen: Der öffentliche Tafelbetrieb ist eingestellt, der andere geht aber weiter. „Wenn Supermärkte Bescheid geben, dass sie haltbare Lebensmittel haben, holen wie sie ab“, berichtet Högström. „Wir haben mit allen gesprochen.“ Das seien an die 50 Märkte, Bäckereien und Tankstellen. Vor allem aber gibt es neuerdings einen Lieferservice „für absolute Notfälle“. Hierfür steht Högströms Telefonnummer 0171 5618886 zur Verfügung.

Kein Luxus-Lieferdienst

Die Belieferung ist gedacht für „alle Tafel-Gäste, die in eine persönliche Notlage gekommen sind und eine Tafel-Karte haben“, erklärt Zanjani. „Wenn ich also wirklich kein Geld habe, mich mit Lebensmitteln zu versorgen, oder eine akute Krankheit und das Haus nicht verlassen kann.“ Das gelte auch, wenn jemand kein soziales Umfeld habe, das ihm helfen könne. „Das ist kein Luxus-Lieferdienst!“ Ein Anspruch bestehe nur, wenn jemand ihn wirklich existenziell brauche. Die Organisatoren sammeln mittwochs die Infos, ein Tafel-Auto fährt rum und bringt die für 14 Tage gepackten Lebensmittel bis vor die Eingangstür, wo die „kontaktlose Übergabe“ erfolgt. „Wir haben noch Einiges im Lager. Die Finanzen werden geregelt, wenn wir wieder normalen Betrieb haben.“

Es trifft 230 Karten-Inhaber plus Angehörige

„Die meisten finden es gut, dass entschieden und sich gekümmert wird“, erzählt Monika Hülsiepen. Die Standort-Leiterin hat Samstag sofort eine Telefonkette angekurbelt und alle 17 Ehrenamtler ins Bild gesetzt. Von dem Ausfall der Tafel-Tage seien in der Gesamtstadt 230 Karten-Inhaber betroffen; so die Zahl der letzten Woche. Die könne man aber im Schnitt fast mit drei multiplizieren, um auch die jeweiligen Partner und Familienangehörigen einzubeziehen.

Dankbarkeit und Verständnis wachsen

Velbert Immer mehr Bürger möchten gerne helfen Nach Auskunft der Tafel-Leitung melden sich zunehmend mehr Bürger, die gerne helfen und die Einrichtung unterstützen möchten. Diese Menschen könne man aktuell aber leider nicht einbinden, so Renate Zanjani. „Aber wir sammeln das alles und bleiben in Kontakt. Und wir freuen uns echt über jede Konservendose, die den Weg zu uns findet.“

In den letzten zwei Wochen sei schon „spürbar alles knapper geworden, was man selbst gut bevorraten kann“, berichtet Hülsiepen. Man habe dann gegen das Coronavirus Maßnahmen ergriffen, etwa auf genügend große Abstände geachtet und jeweils nur zwei Gäste vorgelassen: „Nicht einer hat gemeckert. So ruhige Tafel-Tage hatten wir vorher nie.“ Überhaupt seien Dankbarkeit und Verständnis über die Jahre „sehr gewachsen“, bestehe in vielen Fällen ein beiderseitiges Vertrauensverhältnis. Zudem habe ein älteres Ehepaar gelobt, dass man bei der Tafel immer gut gelaunte Leute antreffe und dort stets ein nettes Wort höre.