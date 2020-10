In unserem Newsblog berichten wir fortlaufend über aktuelle Ereignisse, Infizierten-Zahlen und Entwicklungen rund um das Coronavirus in Velbert. Den Covid-19-Newsblog für Deutschland finden Sie hier.

Die Inzidenz im Kreis Mettmann beträgt 45,9.

Einschränkungen im öffentlichen Leben

Ein weiterer Mensch ist an der Infektion gestorben.

Corona in Velbert: Dienstag, 13. Oktober

Seit dem Wochenende ist sowohl im Kreis Mettmann als auch in Velbert die Zahl der Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert worden sind, stark gestiegen – auch wenn am Dienstag die Zahlen wieder etwas zurückgingen. Der kritische Warnwert von 35 Neuinfizierten pro Woche und 100.000 Einwohner ist bereits am Wochenende erreicht worden und die Inzidenz nähert sich der nächsten Warnstufe von 50 – am Dienstag lag der sogenannte Inzidenzwert bei 45,9. Kreisweit waren insgesamt 229 Menschen infiziert. Ein 81-jähriger Erkrather, der allerdings bereits vorerkrankt war, ist verstorben. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 89.

In NRW dürfen bei Familienfeiern oder Hochzeiten außerhalb der eigenen vier Wände grundsätzlich nur noch 50 Gäste anwesend sein. Ein entsprechender Erlass für alle Kommunen ging am Montag an die Bezirksregierungen. Einheitliche Regeln gibt es damit auch für Kreise und Städte, in denen die wichtige Neuinfektions-Kennzahl über 35 oder gar 50 steigt. Zunächst gilt unter anderem eine Maskenpflicht auch am Sitzplatz bei Konzerten oder Sportveranstaltungen. Ab der 50er-Marke sollen die Kommunen auch Sperrstunden verhängen.

Wer aktuellen COVID-19-Pandemie könnte das Grippevirus für Kliniken eine größere Belastung darstellen als früher. Um Mitarbeiter bestmöglich vor einer Grippe-Infektion zu schützen, führt das Helios Klinikum Niederberg eine große Impfaktion durch. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich von Oktober bis Januar direkt vor Ort in der Klinik kostenfrei impfen lassen

