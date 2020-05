Corona: Vor dem Gebet im Dom in Velbert auf Schilder achten

Neviges. Sie kamen mit Zollstock, Klebeband und Schildern. 16 Helfer haben den Dom so umgerüstet, dass sich beim Gottesdienst keiner zu nahe kommt.

Aufgeklebte Pfeile auf dem Boden weisen den Weg zum Altar, an diversen Stellen stehen Schilder, die auf den ersten Blick ein wenig an einen Verkehrskindergarten erinnern. Flatterbänder sperren Sitzreihen ab. Menschen mit Zollstöcken, Scheren und Bändern in der Hand eilen emsig umher, jeder weiß, was zu tun ist. Und wenn nicht, wird eben gefragt: „Sind die Vierergruppen jetzt gelb oder rot?“ 16 Helfer aus diversen Gruppen der Katholischen Kirchengemeinde Maria, Königin des Friedens, haben am Donnerstagabend die Ärmel hochgerollt und in weniger als einer Stunde den Dom fit gemacht für den ersten öffentlichen Gottesdienst in der Corona-Krise.

Fünf Ordner helfen beim Einlass

Gelb bedeutet: reserviert für eine Vierergruppe. Es war viel Arbeit, um die geforderten Hygiene-Standards umzusetzen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Ich hatte einen Rundruf gestartet, scheint ja geklappt zu haben“, sagt Tekla Lukannek, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, und schaut zu Beginn der Aktion zufrieden in die Runde. Einige halten die Standarte der Sternsinger in den Händen, oben auf dem goldenen Stern Bethlehems prangt ein selbst gebasteltes Schild: „Durchgang verboten“, oder eben „Hier geht’s lang“. Eine nette Zweckentfremdung: „Man muss ja nicht alles neu kaufen, und mit den Sternen, das sieht ja auch noch ganz hübsch aus“, findet Angela Knopf-Ohligschläger. Sie gehört zu den fünf Ordnern, die am Sonntag die Anmeldeliste kontrollieren und bei Bedarf den einen oder anderen in die Kirche begleiten. Denn freie Platzwahl gibt es nicht.

Verschiedene Farben für die Sitzplätze

Mit 100 Plätzen ausgelastet Am Samstag um 18 Uhr ist Gottesdienst in St. Antonius auf Tönisheide, die Messe am Sonntag im Dom beginnt um 9.45 Uhr. 100 Plätze sind vergeben, mehr Besucher dürfen während der Corona-Krise nicht kommen. Sonst passen in das Gotteshaus bis zu 6000 Menschen. Die namentliche Anmeldung dient dazu, um im Fall einer Ansteckung sofort zu wissen, wer noch informiert werden muss. Für die nächsten Gottesdienste am Samstag, 16. Mai, 18 Uhr, in St. Antonius und am Sonntag, 17. Mai, 9.45 Uhr, im Dom, kann man sich ab Montag, 11. Mai, 9 Uhr, telefonisch anmelden unter 02053 931862 oder online auf www.neviges.de.

Tekla Lukannek ist gerade dabei, bunte Bänder auszuteilen: Blaue Schleifen kennzeichnen einen Einzelplatz, weiß ist für die Paare, und wer sich zu dritt angemeldet hat, muss am Sonntag auf die roten Schleifen achten. Gelb schließlich ist reserviert für Vierergruppen, etwa Familie mit zwei Kindern. „Halt, da vorne soll kein Stern hin“, ruft sie in Richtung zweier übereifriger Männer. „Aber an die Ecke da vorne, da könnte noch ein Pfeil hin. Nicht, dass da einer falsch abbiegt.“ Schön in der Spur bleiben, bloß nicht die Richtung wechseln und um Gottes Willen niemandem entgegen kommen – das ist am Sonntag wichtig.

Abstand halten vor dem Altar

Zwei Meter Abstand müssen sein: Tekla Lukannek misst aus, der fleißige Helfer markiert mit Klebeband. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Mit dem Zollstock in der Hand eilt Anna-Lisa Lukannek zum Altar. Wer sich hier einreiht, um die Heilige Kommunion zu empfangen, muss zwei Meter Abstand wahren. Zollstock anhalten, Klebeband abschneiden, die nächsten zwei Meter abmessen. „Udo, und du kannst das dann alles wieder abknibbeln“, ruft jemand frotzelnd zu Küster Udo Elsen. Der lässt sich von dem ganzen Gewusel nicht aus der Ruhe bringen: „Ich?? Nee, nee. Bis das alles wegkommt, bin ich längst in Rente.“ Ihn interessiert viel mehr, wie denn wohl die neue Plexiglasscheibe mit der Aussparung für die Hostie aussehen wird, die zum Schutz vor einer möglichen Ansteckung am Sonntag erstmalig benutzt wird. „Weiß jemand, wie groß die ist?“ Schulterzucken. Aber schwer soll das gute Stück sein, so viel sei sicher. „Ach, da mach ich einfach ein paar Rollen drunter, dann kann man die schnell wieder wegschieben.“

Alle sind gespannt auf die Premiere

Vorn am Eingang kleben zwei Männer schwarz-gelbe Richtungs-Pfeile auf den Boden. „Bisschen schief, aber geht wohl“, meint der eine. Nur die Farbkombination, die passt ihm nicht: „Ich hätte ja lieber blau-weiß.“ Und der andere ergänzt: „Und ich rot.“ Fußball-Freunde unter sich, da müssen ein Schalke-Fan und ein Bayern-Freund den Weg zum Altar in den Farben der Dortmunder Borussen weisen – sie nehmen es mit Humor. Nun sind alle gespannt, wie die Premiere am Sonntag über die Bühne geht. Wallfahrtssekretärin Stefanie Schmitz: „Dann werden wir sehen, wo es hakt, was gut läuft und was wir vielleicht ändern müssen.“