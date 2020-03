Corona: Velbert denkt derzeit nicht an Mundschutzpflicht

Im Gegensatz zur Stadt Jena denkt Velbert derzeit nicht an die Einführung einer Mundschutzpflicht in Geschäften, im Nahverkehr oder in Gebäuden mit Publikumsverkehr. Die erklärte Stadtsprecher Hans-Joachim Blißenbach auf Anfrage.

Das Gebot in Jena soll in der nächsten Woche in Kraft treten die Sicherheit des Personals im öffentlichen Leben erhöhen. Neben Masken können auch Schals oder Tücher vor dem Gesicht getragen werden, wenn sie Mund und Nase bedecken.

So nähen Sie sich selbst einen Mundschutz So nähen Sie sich selbst einen Mundschutz

Kein verbot von Hamsterkäufen

Auch ein Verbot von Hamsterkäufen wie es jetzt Städte wie Duisburg und Düsseldorf erlassen haben, soll es nach Auskunft von Blißenbach derzeit nicht geben: „Aber wir beobachten die Situation natürlich.“