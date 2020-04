Sterneküche für die Helden des Alltags: Sascha Stemberg, Chef de Cuisine im Gasthaus Stemberg, beteiligt sich an der bundesweiten Aktion „Kochen für Helden“. Der Sternekoch rief über einen Facebookpost dazu auf, ihm Vorschläge zukommen zu lassen wer gerade jetzt während der Corona-Krise dringend mal Unterstützung braucht. Julia Reckeweg hat diesen Aufruf gesehen und sofort an die Geburtsstation des Helios Klinikum Niederberg gedacht. „Wir dürfen aufgrund der aktuellen gesetzlichen Lage leider auch nicht mehr die Neugeborenen auf der Station fotografieren. Die Arbeit fehlt mir sehr. Trotzdem sind wir der Station und dem Team sehr verbunden. Jeden Tag leisten sie Wunderbares. Deswegen war für mich klar, dass ich dieses Team vorschlage.“

Zur Dienstübergabe 60 Mittagessen geliefert

Sternekoch Sascha Stemberg macht mit bei der bundesweiten Aktion „Kochen für Helden“. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Sascha Stemberg, der durch die Geburt seiner zwei Kinder im Klinikum, eng mit dem Team verbunden fühlt, überlegte nicht lange und sagte sofort zu. Über 60 Mittagessen wurden zur Dienstübergabe von ihm geliefert, sodass sich Mitarbeiter der Wochenbettstation, des Kreißsaals, der Kinderintensivstation und der Notaufnahme über ein leckeres Mittagessen freuen durften. Die Freude im Klinikum war groß, als Dr. med. Degoutrie, Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, die Lieferung in Empfang. „Ich möchte mich im Namen des gesamten Teams für diese tolle Überraschung bei Sascha Stemberg und seinem Team bedanken. Wir sind auch in dieser schweren Zeit für unsere Patientinnen da und tun alles Menschmögliche, um Ihnen trotz der vielen notwendigen Maßnahmen den Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten. Deshalb freut mich die Unterstützung und der Zuspruch, den wir gerade von überallher erhalten, umso mehr.“

Auch Tafel-Mitarbeiter wurden bedacht

In der letzten Woche hatte das Gasthaus Stemberg an die freiwilligen Mitarbeiter der Tafel gedacht: Sascha Stemberg; „Da haben wir am Spätnachmittag 22 Care-Pakete hingeschickt, damit diese Menschen dann abends etwas Leckeres haben.“ Das Gasthaus Stemberg an der Kuhlendahler Straße ist in Velbert das einzige Restaurant, das sich an dieser bundesweiten Aktion beteiligt. Die Idee hatten Köche in Berlin.