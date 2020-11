Die Ankündigung, an zwei Adventswochenenden einen Weihnachtsmarkt auf dem Offersplatz ausrichten zu wollen, war Mitte Oktober eine handfeste Überraschung – die Absage jetzt ist eher keine. Wie die Stadt Velbert nun mitteilte, fällt die zweiteilige Veranstaltung infolge der jüngsten Corona-Schutzverordnung, die u. a. ein Veranstaltungsverbot beinhalte, aus. Corona-konform ist hingegen auf jeden Fall als zweiter Teil des Weihnachtskonzeptes die nunmehr angekündigte „neue und attraktive Beleuchtung zur Weihnachtszeit“, die im Zuge des Masterplans Licht entwickelt wurde und deren Auftakt in allen drei Stadtbezirken stattfinden soll.

Falsche Zeit für heimelige Geselligkeit

Bürgermeister Dirk Lukrafka hofft darauf, dass die Teilnehmer bis zum nächsten Jahr bei der Stange bleiben. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„In diesen schwierigen Zeiten Geselligkeit und Heimeligkeit auf einem Weihnachtsmarkt herstellen zu wollen, ist nicht möglich“, erläutert Bürgermeister Dirk Lukrafka die Entscheidung. „Wir hoffen sehr, dass die Teilnehmer, die in diesem Jahr die Weihnachtshütten mit Leben füllen wollten, auch im nächsten Jahr, wenn wir hoffentlich den Weihnachtmarkt wie geplant umsetzen können, wieder mit dabei sind.“ Auch wenn es mit dem Markt nicht klappe, so der Bürgermeister weiter, „möchten wir mit den Lichtern Weihnachtsstimmung zaubern und die Attraktivität der Velberter Innenstadt und der Ortskerne von Langenberg und Neviges erhöhen.“

Illumination in der Innenstadt

In der Innenstadt sollen am Platz Am Offers zwei große Weihnachtsbäume erstrahlen. „Die eindrucksvollen zwölf Meter hohen Bäume sind ein Kooperationsprojekt der Stadtwerke Velbert, der Technischen Betriebe, der Wobau, der Deponiebetriebsgesellschaft Velbert sowie des Stadtmarketings Velbert“, zählt Olaf Knauer den Kreis der Unterstützer auf. Darüber hinaus werden nach Auskunft des Abteilungsleiters Stadtmarketing Bodenlichtprojektionen installiert, die die Kunden und Passanten mit weihnachtlichen Motiven begrüßen. Zudem wolle man an drei zentralen Quartierseingängen der Fußgängerzone Friedrichstraße Überspannungen mit „eindrucksvollen“ 3 D-Lichtelementen ausstatten, die zukünftig ausgebaut werden sollen.

Masterplan ist in Arbeit

Hintergrund: Die weihnachtliche Illumination orientiert sich am Masterplan Licht, der derzeit durch ein Wuppertaler Büro für Velbert entwickelt und in den kommenden Wochen veröffentlicht wird. Die Weihnachtsbeleuchtung kann anhand der weiteren Empfehlungen des Masterplans in den kommenden Jahren noch wachsen.