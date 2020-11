Corona-Pandemie schränkt Arbeit der Velberter Feuerwehr ein

Die Coronapandemie geht auch an der Freiwilligen Feuerwehr nicht vorbei. „Es läuft nur der Einsatzbetrieb, alle anderen regelmäßigen Treffen sind auf Eis gelegt“, bedauert Tobias Flentje-Meier, der Einsatzbereichsleiter Neviges und stellvertretender Leiter der gesamten Velberter Feuerwehr.

„Nach den Sommerferien konnte die Ausbildung in Kleinstgruppen mit bis zu maximal zwölf Teilnehmern wieder aufgenommen werden. Das fand nicht im Gebäude, sondern an den Fahrzeugen und im Freien statt. Daneben wurden die ersten Lehrgänge für neue Feuerwehrleute unter besonderen Schutzmaßnahmen durchgeführt. Das machen wir, damit die bei der Stange bleiben.“ Weil die Inzidenz so stark gestiegen ist, findet das aktuell auch nicht mehr statt. „Die Lehrgänge müssen im nächsten Jahr nachgeholt werden, damit verzögern sich die Karrieren.“

Nur der Einsatzbetrieb läuft, so Tobias Flentje-Meier, Leiter Einsatzbereichs Neviges und stellv. Wehrleiter. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Rund 300 aktive Mitglieder

Die Freiwillige Wehr verfügt über rund 300 aktive Mitglieder. Wenn die ehrenamtlichen Helfer gebraucht werden, eilen sie trotz Corona zu ihren roten Autos, um Menschen und Tieren in Gefahr zu helfen. „Wichtig ist, dass der Mundschutz getragen und möglichst viel Abstand gehalten wird, was natürlich beim Einsatz nicht immer zu gewährleisten ist“, wie der erfahrene Feuerwehrmann weiß. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Umgang mit den benutzten Masken der Atemschutzgeräteträger gelegt. „Die kommen nach dem Einsatz in einen Müllsack und werden in der Hauptwache gereinigt.“

Bezirksausschüsse verlegt

Um ein Eintragen des Virus in die Strukturen der Feuerwehr zu verhindern, finden die Bezirksausschüsse in Langenberg und Neviges bereits seit März nicht mehr in den Schulungsräumen der Feuerwachen in den beiden Ortsteilen statt. Aus dem selben Grund mussten die beliebten Feuerwehrfeste und der Florianstag im Mariendom ausfallen. „ Die Weihnachtsfeiern können nicht stattfinden - die komplette Kameradschaft leidet sehr darunter, dass man sich nicht mehr treffen kann“, so Flentje-Meier.

Neues Gerätehaus für Tönisheide

Trotz aller Einschränkungen wird noch in diesem Jahr das neue Feuerwehrgerätehaus auf Tönisheide bezogen. Die freiwilligen Brandbekämpfer sind für den Schutz der Bevölkerung von großer Bedeutung, sie werden in den vergangenen Jahren tendenziell immer öfter von der Leitstelle angefordert. „In Velbert-Mitte sind die Alarme häufig, in Neviges und Langenberg ist es überschaubar.“

Trennung zwischen Brandschutz und Rettungsdienst

Bei der hauptamtlichen Feuerwehr wurde eine strikte Trennung zwischen Brandschutz und Rettungsdienst vorgenommen. „Die Kollegen von der Rettung kommen nun mal eben eher mit infizierten Menschen zusammen als beim Brandschutz, obwohl sich das dort nicht vermeiden lässt“, begründet Frank Kapuczinski die Vorsichtsmaßnahme. Es hat bereits Verdachtsfälle gegeben: „Dann greifen die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen, die für alle Bürger gelten und die Kollegen begeben sich Quarantäne“, so der kommissarische Leiter der Feuerwehr Velbert weiter.

Das Personal auf den Einsatzfahrzeugen wurden reduziert, sagt Frank Kapuczinski, kommissarische Leiter der Feuerwehr Velbert. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Weniger Personal auf dem Einsatzfahrzeug

„Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, fahren die Löschfahrzeuge jetzt nur mit vier statt sonst mit bis zu neun Personen zum Einsatz: Zu dem Maschinisten, dem Fahrzeugführer kommt noch ein Trupp, bestehend aus zwei Leuten. Die anderen kommen mit einem Kleinlöschfahrzuge nach,“ so Frank Kapuczinski weiter. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.