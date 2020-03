Angesichts der nach wie vor steigenden Zahlen bei den Corona-Erkrankungs- und Verdachtsfällen und des damit eingehenden hohen Bedarfs an Diagnosestellungen und Probeentnahmen erweitert der Kreis die verfügbaren Test- und Diagnosekapazitäten.

Am Mittwoch, 1. April, werden in bzw. an den Berufskollegs des Kreises in Hilden und Ratingen je eine Corona-Praxis sowie eine Probeentnahmestelle in Betrieb gehen. Wichtig: Der Zugang sowohl zu den Fieberambulanzen als auch zu den Probeentnahmestellen wird zentral gesteuert. Das heißt: Es können dort ausschließlich Personen getestet bzw. untersucht werden, die dazu einen Termin bekommen.

In den Probeentnahmestellen können auf Überweisung niedergelassener Ärzte Rachenabstriche von Personen genommen werden, bei denen wesentliche Vorerkrankungen bestehen oder aus anderen Gründen eine besondere Risikoabklärung erforderlich ist.

Die Probeentnahmestellen

Die beiden neuen Probeentnahmestellen in Hilden und Ratingen funktionieren nach dem „Drive-In-Prinzip“, das heißt, der Proband bleibt während des Abstrichs im Auto sitzen und führt den Abstrich nach Anweisung selbst durch. Die Probeentnahmestelle auf dem Grundstück des Evangelischen Krankenhauses in Mettmann bleibt ebenfalls in Betrieb. Hier werden zurzeit täglich etwa 60 Abstrichuntersuchungen vorgenommen. Mit den beiden zusätzlichen Probeentnahmestellen wird die Kapazität auf voraussichtlich ca. 200 pro Tag gesteigert werden können.

Zwei Coronapraxen

In den beiden Corona-Praxen in Hilden und Ratingen können Patienten untersucht werden, die mit entsprechenden Symptomen vom Hausarzt als erkrankungsverdächtig eingestuft und zur weiteren ärztlichen Untersuchung dorthin zur verwiesen werden. Insoweit kommt dies für Patienten in Betracht, die wesentliche Krankheitszeichen wie Fieber und Atembeschwerden haben. Mit der Einrichtung und Ausstattung der Probeentnahmestellen und der Corona-Praxen hat der Kreis das DRK beauftragt. Auch das Personal für die Probeentnahmestellen wird vom DRK gestellt. Die Corona-Praxen funktionieren wie niedergelassene Arztpraxen und sind mit Ärzten der kassenärztlichen Vereinigung besetzt.