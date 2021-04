Corona: Inzidenz ist auch in Velbert weiter angestiegen

Kreis Mettmann. Auch im Kreis Mettmann schnellen die Coronazahlen weiter in die Höhe, dementsprechend auch der Inzidenzwert. Er liegt jetzt bei weit über 200.

Auf der Grundlage der labortechnisch bestätigten Fällen meldete jetzt der Kreis Mettmann am Montag kreisweit insgesamt 1727 Corona-Infizierte: davon in Erkrath 223, in Haan 83, im benachbarten Heiligenhaus 79, in Hilden 144, in Langenfeld 197, in Mettmann 171, in Monheim 157, in Ratingen 378, hier in Velbert 246 und in Wülfrath 49.

659 Corona-Opfer im Kreisgebiet

Als genesen gelten inzwischen 17.423 Menschen. Insgesamt wurden im Neanderland bislang 105.981 Impfungen verabreicht – hiervon sind 76.963 Erst- und 29.018 Zweitimpfungen. Verstorbene zählt der Kreis insgesamt 659. Die aktuelle Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen der letzten sieben Tage, ist zu Wochenbeginn nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW weiter auf 225,7 gestiegen.