Corona-Impfzentrum des Kreises Mettmann entsteht in Erkrath

Vier weitere Menschen verstorben

Vier weitere Menschen, darunter zwei aus Velbert sind an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben: eine 83-Jährige und eine 86-Jährige aus Velbert, eine 84-Jährige aus Wülfrath, sowie eine 85-Jährige aus Ratingen.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag Infizierte in Erkrath 74 (Vortag: 65), in Haan 53(51), in Heiligenhaus 61 (67), in Hilden 75 (77), in Langenfeld 69 (59), in Mettmann 83, in Monheim 59, in Ratingen 150 (146), in Velbert 183 (181) und in Wülfrath 33. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 118,8 (111,6).