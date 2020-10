Eigentlich sind die Sommer im griechischen Igoumenitsa, dicht an der albanischen Grenze und unmittelbar am Ionischen Meer gelegen, warm und verschlafen. Die Sonne hat sich auch in diesem Jahr keine Blöße gegeben, nur verschlafen, das war dieser Sommer sicherlich nicht. Denn die griechische Kleinstadt mit ihren gut 25 000 Einwohnern, die seit einigen Jahren Velberter Partnerstadt ist, befindet sich wegen der Corona-Pandemie in ständiger Alarmbereitschaft. „Im Moment gibt es aber kaum Corona-Fälle“, erzählt Lazaros Papaioannou, stellvertretender Vorsitzender von FILIA Velbert, dem deutsch-griechischen Freundschaftsverein.

„Die Griechen sind bla, bla, bla“

Papaioannou muss es wissen: Er war bis vor kurzem in Igoumenitsa und hat obendrein beste Kontakte in die dortige Verwaltung. „Die Griechen sind bla bla bla“, sagt Papaioannou und lacht. Was er meint: Griechen seien von Natur aus heiter und redeten viel. „Sie sind nicht an Masken gewöhnt“, sagt er, „mittlerweile aber hören sie auf die Ärzte und die Regierung“. Letztere hat, um die Ausbreitung des Virus’ zu stoppen, allerhand Maßnahmen getroffen: vorbeugende Desinfektionen an öffentlichen Orten etwa oder die Verteilung von Schutzausrüstung an städtische Mitarbeiter.

Nach dem Esse Maske auf

Zusätzlich gibt es neue Regeln im Gastronomiebetrieb: „In Gaststätten und Restaurants müssen die Leute während des Essens keine Masken tragen, beim Gespräch nach dem Essen aber schon“, sagt Papaioannou. Und auch in den Schulen walte Vorsicht: Jedes Kind bekommt dort vom griechischen Staat drei Stoffmasken gestellt, damit sich das Virus nicht in den zahlreichen Bildungseinrichtungen des Landes weiterverbreiten kann.

Massive wirtschaftlich Einbußen

„In Igoumenitsa leben die Menschen von Olivenbäumen und vom Tourismus“, erklärt Papaioannou. Olivenöl kann wohl auch während einer Pandemie hergestellt werden, mit Tourismus sieht es da aber schon ganz anders aus. „Es gab nur eine zweimonatige Saison“, sagt Papaioannou, „aber da, muss ich sagen, haben die Leute gut gearbeitet – und immer mit Abstand.“ Trotzdem gab es in allen Bereichen natürlich massive wirtschaftliche Einbußen. Um dem entgegenzuwirken, hat die Stadtverwaltung von Igoumenitsa ein wenig geholfen: Sie erließ zum Beispiel allen Unternehmen, die ein städtisches Gebäude angemietet haben, die Miete um 40 Prozent.

Seit dem Jahr 2000 Bereits seit dem Jahr 2000 gibt es zwischen Velbert und Igoumenitsa freundschaftlichen Kontakt. Zwölf Jahre später wurde eine offizielle Städtepartnerschaft besiegelt. Igoumenitsa ist die Hauptstadt und eine Gemeinde der Präfektur Thesprotia. Die Stadt ist knapp 500 Kilometer von Athen und etwas weniger als 400 Kilometer von Thessaloniki entfernt.

Rentner in der Schlange

Kurios die Szenen vor den Banken: Denn anders als in Deutschland, müssen Griechen ihre Rente noch bar vor Ort abholen. So sind bereits in Nicht-Pandemie-Zeiten Schlangen von dreißig oder vierzig Leuten vor den Geldinstituten keine Seltenheit. In diesem Jahr gibt es diese Schlangen ebenfalls – „aber alle mit Abstand und Maske", wie Papaioannou beobachtet hat. „Das haben sie gelernt."