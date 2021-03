Corona-Entwicklungen in Velbert im Februar im Überblick

Hier lesen Sie alle Einträge unseres Corona-Newsblogs für Velbert vom 1. bis 31. Dezember – Updates zu Infektionsgeschehen und Maßnahmen.

Die Lokalredaktion berichtet mit Beginn der zweiten Corona-Welle in der Stadt fortlaufend über die Entwicklung. Dafür nutzt sie einen Corona-Newsblog für Velbert, das regelmäßig aktualisiert wird und die aktuellen Entwicklungen zum Infektionsgeschehen in Velbert und zu Gegenmaßnahmen abbildet. In diesem Artikel haben wir alle Updates zusammengefasst, die im Blog vom 1. bis zum 31. Dezember 2020 erschienen sind.

Corona in Velbert, Sonntag, 28. Februar

Leicht gesunken ist der Inzidenz-Wert am Sonntag und liegt laut Robert-Koch-Institut bei 77. Insgesamt verzeichnet der Kreis Mettmann 606 Infizierte, davon in Erkrath 56, in Haan 38, in Heiligenhaus 53, in Hilden 81, in Langenfeld 81, in Mettmann 57, in Monheim 45, in Ratingen 59, in Velbert 117 und in Wülfrath 19. 14.340 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorben ist eine 90-jährige Frau aus Langenfeld. Verstorbene zählt der Kreis bislang 598.

Corona in Velbert, Samstag, 27. Februar

Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) im Kreis Mettmann ist am Samstag weiter gestiegen und beträgt nun 78,3 (Vortag: 72,9). Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann kreisweit 609 Infizierte (-16), davon in Erkrath 54, in Haan 40, in Heiligenhaus 52, in Hilden 79, in Langenfeld 86, in Mettmann 59, in Monheim 44, in Ratingen 60, in Velbert 114 (-4) und in Wülfrath 21. Verstorben sind ein 88-jähriger Mann und ein 87-jähriger Mann aus Mettmann. Verstorbene zählt der Kreis bislang 597.

Corona in Velbert, Freitag, 26. Januar

Nahezu unverändert zeigen sich Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) und Infiziertenzahl. 625 Menschen waren am Freitag kreisweit mit dem Coronavirus infiziert, einer mehr als am Donnerstag. Die Inzident beträgt 72,9 nach 72,2 am Vortag. Die Zahlen aus den Städten Erkrath 50, Haan 39, Heiligenhaus 59, Hilden 78, Langenfeld 95, Mettmann 58, Monheim 43, Ratingen 65, Velbert 118 (-9) und Wülfrath 20. Verstorben sind eine 82-jährige Frau aus Langenfeld sowie ein 87-jähriger Mann aus Velbert. Verstorbene zählt der Kreis bislang 595.

Menschen mit Vorerkrankungen und einem besonders hohem Gesundheitsrisiko können in Einzelfällen bevorzugt in den Impfzentren geimpft werden. Das sei aber nur aufgrund von Einzelfallentscheidungen möglich, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag mit. Voraussetzungen sind ein aktuelles Attest vom Arzt und ein Antrag. In Frage kämen zum Beispiel Personen, denen eine Chemotherapie bevorstehe. Das Attest darf nicht vor dem 8. Februar datiert sein. Dann muss man einen Antrag auf vorgezogene Impfung inklusive Attest beim Kreis Mettmann eingereicht werden: in einem Umschlag mit dem Vermerk „vertrauliche Arztunterlagen“ an den Kreis Mettmann, Abteilung Infektionsschutz, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann.

Bestehen Zweifel an der ärztlichen Beurteilung, kann die zuständige Behörde laut Ministerium den Antrag zur Prüfung an die Deutsche Rentenversicherung weiterleiten. Das Ergebnis der Prüfungen werde dem Antragsteller „zeitnah mitgeteilt“, hieß es. Ist es positiv, wird ein Impftermin im jeweiligen Impfzentrum vereinbart.

Corona in Velbert, Donnerstag, 25. Februar

Die Zahlen gehen weiter nach oben, dies gilt für den Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) ebenso wie für die Infiziertenzahl. Der Inzidenzwert stieg von 69,8 auf 72,2. Waren im gesamten Kreis Mettmann am Mittwoch 577 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, waren es am Donnerstag bereits 624. Drei weitere Menschen sind verstorben: ein 90-jähriger Mann aus Langenfeld, eine 72-jährige Frau aus Wülfrath sowie eine 79-jährige Frau aus Velbert.

Die Infiziertenzahlen aus den übrigen Kreisstädten: Erkrath 55, Haan 38, Heiligenhaus 56, Hilden 72, Langenfeld 91, Mettmann 55, Monheim 36, Ratingen 71, Velbert 127 und Wülfrath 23.

Corona in Velbert, Mittwoch, 24. Februar

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Mettmann ist auf 577 (-10) leicht zurückgegangen. Auch die Zahl der Infizierten, die in Kliniken behandelt werden müssen, ist mit 80 (-7) rückläufig. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) für den Kreis ist allerdings leicht auf 69,8 von 68,4 am Vortag gestiegen. Und es gibt auch wieder mehrere Verstorbene zu beklagen: eine 89-jährige Frau aus Erkrath, ein 59-jähriger Mann aus Hilden, ein 81-jähriger Mann aus Heiligenhaus sowie ein 60-jähriger Mann aus Wülfrath. Verstorbene zählt der Kreis bislang 590.

Hier die Infektionszahlen ihn den einzelnen Städten: Erkrath 50, Haan 40, Heiligenhaus 51, Hilden 74, Langenfeld 86, Mettmann 55, Monheim 31, Ratingen 57, Velbert 108 (+3)und Wülfrath 25.

Corona in Velbert, Dienstag, 23. Februar

Wieder gestiegen ist der Inzidenzwert für den Kreis Mettmann laut Robert-Koch-Institut. Heute liegt der Wert bei 68,4. Die konkreten Zahlen für die einzelnen Städte teilt der Kreis mittags mit.

Corona in Velbert, Montag, 22. Februar

Die Zahl der Infizierten im Kreis ist trotz des Wochenendes am Montag leicht auf 634 gestiegen, das waren 25 mehr als am Sonntag. Die Inzidenz hingegen ist leicht aug 67,5 gesunken von 71,5 am Sonntag. Die Zahlen aus den Kreisstädten: Erkrath 53, Haan 40, Heiligenhaus 56, Hilden 77, Langenfeld 96, Mettmann 58, Monheim 40, Ratingen 60, Velbert 127 (+6) und Wülfrath 27. Verstorben ist ein 60-jähriger Mann aus Langenfeld. Insgesamt zählt der Kreis bislang 577 Tote.

Corona in Velbert, Sonntag, 21. Februar

Auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 609 Infizierte, davon in Velbert 121, in Heiligenhaus 56, in Erkrath 51, in Haan 38, in Hilden 69, in Langenfeld 96, in Mettmann 55, in Monheim 39, in Ratingen 57, und in Wülfrath 27.13.990 Personen gelten inzwischen als genesen.Verstorben sind ein 78-jähriger Mann aus Monheim und ein 86-jähriger Mann aus Velbert. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 576.Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 71,5.

Corona in Velbert, Samstag, 20. Februar

Der Kreis Mettmann meldet am Samstag kreisweit 629 Infizierte, davon in in Velbert 128 Heiligenhaus 54, in Hilden 66, in Langenfeld 101, in Mettmann 62, in Monheim 40, in Ratingen 59, und in Wülfrath ,28 in Erkrath 52, in Haan 39. Bei etwa 14 Prozent der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen. Die bereits sequenzierten Proben weisen die britische Variante aus. Verstorben sind ein 92-jähriger Mann aus Velbert, ein 91-jähriger Mann aus Erkrath, ein 87-jähriger Mann aus Langenfeld, ein 82-jähriger Mann aus Mettmann, eine 73-jährige Frau sowie ein 83-jähriger Mann aus Wülfrath. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 574. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 68,2.

Corona in Velbert, Freitag, 19. Februar

Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) im Kreis Mettmann ist leicht gesunken, die Zahl der Infizierten jedoch leicht um zehn auf 671 gestiegen. Sieben weitere Menschen sind verstorben: eine 86-jährige Frau, ein 77-jähriger Mann und ein 92-jähriger Mann aus Velbert, ein 82-jähriger Mann aus Ratingen, ein 92-jähriger Mann aus Langefeld, ein 92-jähriger Mann aus Hilden sowie ein 73-jähriger Mann aus Haan.

Die Infiziertenzahen aus den einzelnen Städten: Erkrath 55, Haan 43, Heiligenhaus 49, Hilden 66, Langenfeld 117, Mettmann 70, Monheim 44, Ratingen 59, Velbert 138 und Wülfrath 30.

Corona in Velbert, Donnerstag, 18. Februar

Die Infiziertenzahl und der Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) sind am Donnerstag im Kreis Mettmann nahezu unverändert geblieben. Es wurden kreisweit 661 Infizierte gezählt (Vortag 663), die Inzidenz beträgt 69,9 (69,6). Die Infiziertenzahlen aus den Kreisstädten: Erkrath 51, Haan 42, Heiligenhaus 51, Hilden 67, Langenfeld 116, Mettmann 71, Monheim 43, Ratingen 61, Velbert 129 und Wülfrath 30. Bei 80 aktuell Infizierten wurde eine Virusvariante nachgewiesen (79 britische, in Monheim 1 südafrikanische). Verstorben sind eine 92-jährige Frau aus Haan, eine 84-jährige Frau aus Mettmann und ein 86-jähriger Mann aus Monheim.

Corona in Velbert, Mittwoch, 17. Februar

Der Inzidenzwert für den Kreis Mettmann ist zwar erneut leicht auf 69,6 gesunken, die Zahl der Infiizierten im Kreis nimmt aber leicht auf 663 (+20). Möglicherweise ist dies bereits eine Auswirkung der Verbreitung der ansteckenderen britischen Virus-Mutante. Sie soll nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums bereits jeder vierte Infizierte in sich tragen. Die Zahlen aus den Städten: Erkrath 48, Haan 42, Heiligenhaus 51, Hilden 66, Langenfeld 112, Mettmann 76, Monheim 43, Ratingen 64, Velbert 133 (+14) und Wülfrath 28.

Es gibt auch wieder sechs Verstorbene zu beklagen: eine 73-jährige Frau und 80-jährige Frau aus Mettmann, eine 82-jährige Frau und eine 87-jährige Frau aus Heiligenhaus, ein 83-jähriger Mann aus Monheim sowie ein 84-jähriger Mann aus Haan. Verstorbene zählt der Kreis bislang 558.

Corona in Velbert, Dienstag 26, Februar

Die Zahl der Infizierten im Kreis Mettmann ist deutlich gesunken, auf 643 am Dienstag, am Vortag waren es noch 762. Auch die Inzidenz im Kreis ist erneut auf 72,7 gesunken. Die Zahlen aus den einzelnen Kreisstädten: Erkrath 51, Haan 37, Heiligenhaus 56, Hilden 63, Langenfeld 108, Mettmann 75, Monheim 46, Ratingen 58, Velbert 119 (-31) und Wülfrath 30. 128 Menschen werden kreisweit noch in Kliniken behandelt. 13719 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorben sind ein 85-jähriger Mann und ein 97-jähriger Mann aus Langenfeld sowie eine 93-jährige Frau aus Hilden. Verstorbene zählt der Kreis bislang 552.

Corona in Velbert, Montag, 15. Februar

Während die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) im Kreis Mettmann am Montag erneut auf 79,9 (Vortag 81,1) leicht gesunken ist, steigt die Infiziertenzahl wieder um 40 auf 762. Auch in Velbert bleibt die Zahl mit 150 Menschen, die momentan mit dem Corona-Virus infiziert sind, auf hohem Niveau. Die Zahlen aus den übrigen Städten des Kreises: Erkrath 60, Haan 40, Heiligenhaus 73, Hilden 68, Langenfeld 117, Mettmann 83, Monheim 61, Ratingen 71 und Wülfrath 39.

Verstorben sind eine 83-jährige Frau aus Langenfeld und einen 82-jährige Frau aus Monheim. Verstorbene zählt der Kreis bislang 549.

Corona in Velbert, Sonntag, 14. Februar

Die positive Entwicklung geht weiter: Die Zahl der Infizierten im Kreis ist auf 722 gesunken von 745 am Vortag, die Inzidenz ist auf 81,8 gesunken Die Ergebnis in den Städten: Erkrath 58, Haan 37, Heiligenhaus 72, Hilden 60, Langenfeld 115, Mettmann 79, Monheim 58, Ratingen 65, in Velbert 143 und in Wülfrath 35. Verstorben sind eine 84-jährige Frau und eine 80-jährige Frau aus Haan. Verstorbene zählt der Kreis bislang 547.

Corona in Velbert, Samstag, 13. Februar

Die Inzidenz und die Infektionszahlen im Kreis sind weiter gesunken. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 745 Infizierte, davon in Erkrath 59, in Haan 39, in Heiligenhaus 70, in Hilden 63, in Langenfeld 119, in Mettmann 84, in Monheim 64, in Ratingen 65, in Velbert 145 und in Wülfrath 37.

Verstorben sind eine 88-jährige Frau aus Mettmann, eine 88-jährige Frau, ein 64-jähriger Mann und ein 77-jähriger Mann aus Velbert, ein 89-jähriger Mann aus Haan sowie eine 76-jährige Frau aus Monheim. Verstorbene zählt der Kreis bislang 545.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 85,1.

Corona in Velbert, Freitag, 12. Februar

Kleiner Lichtblick: Sowohl die Inzidenz im Kreis als auch die Infiziertenzahl geht zurück. Der Kreis meldet 812 Infizierte – 23 weniger als am Vortag. In Velbert bliebt die Zahl mit 160 unverändert. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 89,2 (Vortag: 92,7).

Die Zahlen aus dem Kreis: Erkrath 67, Haan 39, Heiligenhaus 73, Hilden 70, Langenfeld 123, Mettmann 90, Monheim 66, Ratingen 80 und Wülfrath 44. Verstorben sind eine 82-jährige Frau aus Haan und eine 81-jährige Frau aus Langenfeld. Verstorbene zählt der Kreis bislang 539.

Corona in Velbert, Donnerstag, 11. Februar

Während die Zahl der Infizierten im Kreis Mettmann mit 835 nahezu unverändert blieb, ist die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) am Donnerstags erstmals mit 92,7 wieder deutlich unter die 100-Marke gesunken. In Velbert hat sich die Zahl der Infizerten allerdings wieder um vier auf 160 erhöht. Auch die Zahl der Velberter in Kliniken bleibt mit 27 hoch. Die Zahlen aus den anderen Kreisstädten: Erkrath 67, Haan 40, Heiligenhaus 76, Hilden 71, Langenfeld 122, Mettmann 90, Monheim 69, Ratingen 90 und Wülfrath 50. Verstorbene zählt der Kreis bislang 537.

Corona in Velbert, Mittwoch, 10. Februar

Das Robert-Koch-Institut meldet einen Inzidenz-Wert von 105,2. Damit ist der Wert zum Vortag gesunken. Insgesamt sind 537 Menschen gestorben, das meldet das Kreisgesundheitsamt. Damit sind es neun Verstorbene mehr als am Vortag. Für Velbert meldet das Amt wieder leicht steigende Zahlen: Gegenüber Dienstag gibt es acht labortechnisch bestätigte Infizierte mehr (156), und es sind auch wieder mehr Menschen in Quarantäne (443, +7). Mit zunehmender Dauer der Pandemie steigen folgerichtig auch zwei weitere Werte permanent weiter: Insgesamt haben sich seit Auftreten des neuen Virus 3025 Velberterinnen und Velberter angesteckt, 2751 davon gelten inzwischen als genesen. Der Inzidenzwert für den Kreis Mettmann beträgt 105,2 (-4,2).

Corona in Velbert, Dienstag, 9. Februar

Obwohl die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Mettmann deutlich auf 828 (Vortag: 919) gesunken ist, verharrt die Inzidenz auf hohem Niveau. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 109,4, am Vortag 110,6.Im Velbert bleibt es bei 148 Infizierten. Die Zahlen aus den übrigen Städten des Kreises: Erkrath 71, Haan 54, Heiligenhaus 70, Hilden 65, Langenfeld 112, Mettmann 84, Monheim 63, Ratingen 112 und Wülfrath 49.

Verstorben sind eine 85-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann aus Monheim, eine 99-jährige Frau aus Erkrath sowie eine 76-jährige Frau aus Velbert. Verstorbene zählt der Kreis bislang 528.

Corona in Velbert, Montag, 8. Februar

Mittlerweile sind in allen zehn Städten des Kreises Fälle einer Virusvariante (Mutation) aufgetaucht. Bei den bisher sequenzierten Proben ist ausschließlich die britische Variante aufgetreten. Insgesamt gibt es 919 Infizierte im Kreis, das sind 22 mehr als am Vortag. Die Zahlen aus den Städten: Erkrath 83, Haan 57, Heiligenhaus 80, Hilden 79, Langenfeld 136, Mettmann 98, Monheim 62, Ratingen 127, Velbert 148 und Wülfrath 49.

Verstorben ist eine 84-jährige Frau aus Velbert Verstorbene zählt der Kreis bislang 524. Erneut ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut für den Kreis Mettmann gestiegen und liegt nun bei 110,6. Am Vortag waren es 108,9.

Corona in Velbert, Sonntag, 7. Februar

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt laut Robert-Koch-Institut bei 108,9 und ist damit zum Vortag leicht gestiegen. (107,7).

Bei 15 Menschen im Kreis Mettmann ist eine Mutation des Corona-Virus nachgewiesen worden. Dies teilte der Kreis Mettmann am Samstag mit. Die Fälle sind über das Kreisgebiet verteilt; nur für Erkrath, Mettmann und Wülfrath liegen – noch – keine Meldungen vor. Um welche Variante (britische, südafrikanische oder brasilianische) es sich bei den Mutationen jeweils handelt, steht noch nicht in allen Fällen fest, weil die Ergebnisse der weitergehenden Untersuchungen (Sequenzierungen) noch ausstehen. Die bereits sequenzierten Proben weisen die britische Variante aus. Alle positiven PCR-Tests aus dem Kreis Mettmann werden auch auf Mutationen hin untersucht. In den vergangenen Tagen bestand bei mehreren positiv Getesteten bereits der Verdacht, dass sie aufgrund entsprechender Kontakte zu bereits nachgewiesenen Fällen in Nachbarkommunen mit einer Virusvariante (Mutation) infiziert sein könnten.

Corona in Velbert, Samstag, 6. Februar

Im Kreis Mettmann liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut bei 107,7 und sinkt damit im Vergleich zu den Vortagen.

Sechse neue Tote im Zusammenhang mit der Corona-Infektion werden jedoch gemeldet. Insgesamt steigt die Zahl der Verstorbenen damit auf 523 Menschen.

Corona in Velbert, Freitag, 5. Februar

Trotz des wochenlangen Lockdowns bleiben die Infektionszahlen im Kreis Mettmann mit 940 (Vortag 944) auf hohem Niveau. In Velbert sind 151 Menschen aktuell mit dem Coronavirus infiziert, vier weniger als am Vortag. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bleibt bei 110,8.

Die Zahlen aus den anderen Kreisstädten: Erkrath 88, Haan 61, Heiligenhaus 83, Hilden 81, Langenfeld 126, Mettmann 112, Monheim 56, Ratingen 130 und in Wülfrath 52.

Weitere sechs Menschen sind verstorben: ein 88-jährige Frau aus Mettmann, eine 91-jährige Frau aus Monheim, zwei 89-jährige Männer und eine 85-jährige Frau aus Velbert sowie eine 86-jährige Frau aus Heilgenhaus. Verstorbene zählt der Kreis bislang 517.

Corona in Velbert, Donnerstag, 4. Februar

Sowohl die Inzidenz als auch die Zahl der Menschen mit Coronainfektion im Kreis Mettmann steigt wieder. 944 Infizierte wurden am Donnerstag gezählt, am Mittwoch waren es 48 weniger. Auch aus Velbert werden steigende Zahlen gemeldet: 155 nach 140 am Vortag. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 110,8 (108,9). Verstorben sind ein 93-jähriger Mann aus Monheim, eine 96-jährige Frau aus Velbert und ein 85-jähriger Mann aus Mettmann. Verstorbene zählt der Kreis bislang 511.

Die Infiziertenzahl aus den Kreisstädte: Erkrath 87, Haan 58, Heiligenhaus 79, Hilden 81, Langenfeld 120, Mettmann 118, Monheim 60, Ratingen 134 und in Wülfrath 52.

Corona in Velbert, Mittwoch, 3. Februar

Laut Robert-Koch-Institut ist der Inzidenzwert für den Kreis Mettmann leicht gestiegen und liegt nun bei 108,9. Am Vortag lag der Wert bei 107,9. Die konkreten Zahlen für die einzelnen Städte teilt der Kreis Mettmann heute mittag mit.

Corona in Velbert, Dienstag, 2. Februar

Eine gute Nachricht: Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Mettmann hat deutlich abgenommen. Am Dienstag wurden 873 Infizierte gezählt, das waren 69 weniger als noch am Montag. Auch in Velbert wurden mit 135 Infizierten 18 weniger registriert als an Vortag. Hoch ist derzeit allerdings die Zahl der Menschen, die in Kliniken behandelt werden. Obwohl es im Kreis deutlich weniger Infizierte gibt, stieg die Zahl der Klinikpatienten um zwei auf 143.

Auch die Zahl der Todesopfer ist mit elf weiteren hoch, darunter sind auch jüngere Menschen als zuvor: Verstorben sind ein 59-jähriger Mann und ein 67-jähriger Mann aus Velbert, eine 95-jährige Frau aus Ratingen, eine 92-jährige Frau aus Hilden, ein 86-jähriger Mann und ein 87-jähriger Mann aus Heiligenhaus, ein 51-jähriger Mann und ein 76-jähriger Mann aus Mettmann, eine 79-jährige Frau aus Langenfeld, eine 98-jährige Frau aus Erkrath sowie eine 92-jährige Frau aus Monheim.

Die Zahl der Infizierten aus den übrigen Städten: Erkrath 81, Haan 58, Heiligenhaus 76, Hilden 78, Langenfeld 105, Mettmann 104, Monheim 54, Ratingen 141 und in Wülfrath 41.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 107,9.

Corona in Velbert, Montag, 1. Februar

m Montag wurde in Velbert keine neue Corona-Infektion gemeldet. Auch die Zahl der Infizierten ist auf 153 (-17) gesunken. Im Kreis ist die Zahl der Infizierten auf unter 1000 – 942 gesunken. Allerdings gibt es zwei weitere Tote: Verstorben sind eine 84-jährige Frau aus Velbert und ein 92-jähriger Mann aus Haan.

Die Zahlen aus den übrigen Städten: Erkrath 90, Haan 64, Heiligenhaus 84, Hilden 87, Langenfeld 111, Mettmann 106, Monheim 43, Ratingen 151 und in Wülfrath 53. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 104,8.

Corona-Newsblog für Velbert als Chronik: Alle Nachrichten ab dem 14. Oktober

Corona-Chronik für Velbert – alle Updates vom 14. Oktober bis 9. Dezember. Themen darin sind unter anderem: + Mehr Todesfälle im Dezember + Vorbereitungen für das Impfzentrum laufen + Bundeswehr unterstützt das Kreisgesundheitsamt + Corona-Teststation eröffnet.

