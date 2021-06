Containerbrand in Birth - Brandstiftung wahrscheinlich

Am sehr frühen Sonntagmorgen, 27. Juni, gegen 0.45 Uhr, ist die Feuerwehr zu eine Containerbrand an der Van-Humboldt-Straße gerufen worden.

Am sehr frühen Sonntagmorgen, 27. Juni, gegen 00.45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert zu einem Containerbrand an der Von-Humboldt-Straße im Ortsteil Birth gerufen. Zeugen hatten das Feuer in einem Sammelcontainer für Altpapier, in Höhe des Hauses mit der Nummer 54, bemerkt und den Notruf gewählt. Die Velberter Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und damit eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Feuerwehr und Polizei gehen on Brandstiftung aus, Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 02051 / 946-6110.

