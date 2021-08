CO2 ausgetreten: Feuerwehr am Edeka-Center im Einsatz

Bei Edeka an der Sontumer Straße ist am Freitag CO2 ausgetreten.

Velbert. Ein Edeka-Center Hundrieser in Velbert ist nach einem CO2-Austritt evakuiert worden. Das Lebensmittelgeschäft blieb zunächst geschlossen.

Alarm im Edeka-Center an der Sontumer Straße: In dem Supermarkt ist am Freitagmittag CO 2 ausgetreten. Die Feuerwehr eilte mit 35 Einsatzkräften zu dem Lebensmittelgeschäft. „In den Ladenräumen befanden sich da schon keine Menschen mehr, es ist vorbildlich evakuiert worden“, so Feuerwehrsprecher Marcel Borowski. Es gab keine Verletzten.

Bereits im Juni dieses Jahres hat es eine CO2-Einsatz am Edeka-Center gegeben. Foto: Feuerwehr Velbert

Dritter Zwischenfall

Wo genau das Gas ausgetreten ist, konnte der Feuerwehrsprecher zunächst nicht sagen. Es sei in der Klimaanlage oder in der Kühlanlage. Der Einkaufsmarkt wurde ordentlich durchlüftet, Feuerwehrleute kontrollierten anschließend die Konzentration des Gases in dem Gebäude. In hoher Konzentration ist es gesundheitsgefährdend. Das Geschäft blieb am Freitag mehrere Stunden lang geschlossen.

Es war nicht der erste CO 2 -Einsatz im Edeka-Markt an der Sontumer Straße, bereits 2018 und im Juni dieses Jahres hatte es dort Zwischenfälle mit dem Gas gegeben.

