Polizei und Zoll sind am Samstagabend gegen Clan-Kriminalität im Kreis Mettmann vorgegangen. In Velbert fanden die Ermittler 30 Cannabispflanzen im Keller eines Einfamilienhauses.

Polizei Clan-Razzia in Velbert – Cannabispflanzen in Wohnhaus

Velbert. Polizei und Zoll haben in Velbert eine Shisha-Bar kontrolliert. Bei einer Hausdurchsuchungen fanden die Ermittler Cannabispflanzen.

Polizei und Zoll sind im Kreis Mettmann am Samstagabend gegen Clan-Kriminalität vorgegangen. In mehreren Städten gab es Razzien, in Monheim, Erkrath, Hilden, Langenfeld, Haan und Velbert. Insgesamt waren rund 230 Einsatzkräfte der Polizei beteiligt, unterstützt wurden sie durch die zuständigen Ordnungsämter sowie Zollfahndungskräfte.

In Velbert kontrollierten die Ermittler eine Shisha-Bar an der Heiligenhauser Straße und überprüften dabei 50 Personen. Bei der Kontrolle wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt, unter anderem Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung, das Jugendschutzgesetz sowie das Gaststättengesetz. Gegen einen Betreiber erstatteten die Ermittler eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, weil er verdächtigt wird, illegales Glücksspiel zu betreiben.

In Keller eines Wohnhauses in Velbert-Kostenberg fanden die Ermittler 30 Cannabispflanzen. Foto: Polizei Kreis Mettmann

Einen etwas größeren Fund machten die Ermittler in Velbert-Kostenberg: Im Keller eines Einfamilienhauses wuchsen 30 Cannabispflanzen. Die Polizei spricht davon, dass die Pflanzen „professionell herangezüchtet“ worden seien. Ein 58-jähriger Velberter und der 28-jährige Wohnungsinhaber wurden vorläufig festgenommen. Gegen die beiden wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Razzien gab es am Samstagabend auch in Essen, Duisburg, Bochum, Herne und Witten.

