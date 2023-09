Chartstürmer Kamrad tritt in seiner Heimatstadt Velbert auf

Kamrad tritt in seiner Heimatstadt Velbert auf.

Velbert. Ein ganz besonderes Highlight präsentieren jetzt die Velberter Kulturloewen: Kamrad gibt ein exklusives Konzert in Velbert. Das kosten die Karten

Ein besonderes Highlight im Rahmen der Eröffnung des Forum Velbert findet am 2. Oktober 2023 statt: Dann spielt Sänger Kamrad eine exklusive Show für seine und in seiner Heimatstadt Velbert! Möglich macht dies die Jubiläumsstiftung der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert.

Mit „I believe“, einem der meistgespielten Songs 2022 im deutschen Radio, wurde der in Velbert-Langenberg aufgewachsene Sänger Tim Kamrad (25) populär. Aktuell ist der Sänger auf großer Clubtour in acht Ländern mit insgesamt 16 Tourstopps – und macht dabei quasi als „Zwischenstopp“ auch Halt in Velbert!

Sparkasse unterstützt Auftritt des Velberters

Das Besondere: Durch die Unterstützung der Jubiläumsstiftung der Sparkasse können die Tickets zu einem Festpreis von lediglich 15 Euro erworben werden. Die Tickets sind ab sofort online unter www.kulturloewen.de und bei den Vorverkaufsstellen (Tourist-Info im dt. Schloss- und Beschlägemuseum in Velbert-Mitte, Buchhandlung Kape in Velbert-Langenberg und Weinhandel Stellwag in Velbert-Neviges) erhältlich. Die Tickets, genauso wie alle Tickets für die Veranstaltungen der Velberter Kulturloewen, berechtigen zur kostenlosen Fahrt mit dem ÖPNV an diesem Abend.

„Viele junge Menschen sollen ins Forum kommen“

Hanno Polte und Oliver Radulovic, Vorstand der Jubiläumsstiftung der Sparkasse HRV sind begeistert. „Wir freuen uns immer, wenn junge Künstler aus unserer Stadt so talentiert, zielstrebig und erfolgreich sind. Dass sich jetzt die Gelegenheit ergibt, Kamrad exklusiv für einen Auftritt im Forum Velbert zu gewinnen, unterstützen wir sehr gerne“, so Oliver Radulovic. „Und wir wünschen uns, dass vor allem viele junge Menschen ins Forum kommen und sich ein Ticket sichern können. Darüber hinaus werden wir anlässlich des Konzertes auf Wunsch von Tim eine gemeinnützige Organisation in Velbert mit einer Geldspende unterstützen,“ ergänzt Hanno Polte.

Übrigens: am großen Eröffnungsfest am 24. September., das parallel zum Schlangenfest stattfindet, gibt es Freikarten am Stand der Kulturloewen zu gewinnen.

