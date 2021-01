CDU-Delegierte aus dem Kreis Mettmann gratulieren Laschet

Kreis Mettmann. Auf der digitalen Mitgliederversammlung wurde Armin Laschet zum neuen CDU-Bundesvorsitzenden gewählt. Sieben Mettmanner stimmten mit.

Zu ihrem neuen Bundesvorsitzenden kürten am Samstag die Delegierten der CDU auf einem digitalen Parteitag NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Auch sieben Delegierte aus dem Kreis Mettmann gaben dabei ihre Stimme ab. Sie gratulieren nun im Namen des gesamten Kreisverbandes.

Die Delegierten, so teilt der Kreisverband mit, seien digital von Zuhause aus dabei gewesen und haben gewusst, das auch hier im Kreis mancher Friedrich Merz unterstützt hat. Umso mehr: Wir geben alles, dass wir nun gemeinsam als große CDU-Familie mit dem neuen Bundesvorstand in das Wahljahr gehen", so Kreisvorsitzender Jan Heinisch zum Wahlausgang.

"Politiker der Mitte"

„Die Delegierten haben mit ihrer Wahl ein starkes Zeichen des Vertrauens in die Gestaltungskraft der CDU gesetzt. Dem neuen Vorsitzenden wünsche ich Kraft, ein tolles Team und Erfolg dabei, die wichtigen Zukunftsaufgaben für unser Land zu meistern. Wir alle werden ihn gemeinsam, als Einheit in der Union, dabei unterstützen“, erklärt der Bundestagsabgeordnete Peter Beyer.

Die Bundestagsabgeordnete Michaela Noll hat ihre Stimme dem Ministerpräsidenten Armin Laschet gegeben. Er ist der Politiker, der das Handwerkszeug, „der Politik der Mitte“ tatsächlich beherrsche. Landrat Thomas Hendele erwartet von den beiden unterlegenen Kandidaten und ihren Unterstützern, dass sie „Armin Lachet mit aller Kraft und solidarisch unterstützen.“ „Armin Laschet hat jetzt die Aufgabe, die CDU geschlossen in die Zukunft zu führen“, erklärt die Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann. Sarah Harden, Beisitzerin im Bundesvorstand der Jungen Union, freut sich über die Wahl von Armin Laschet. „Er hat mit seiner Rede geliefert. Er macht Lust auf Zukunft.“

