Busbahnhofes in Velbert-Neviges bis 6. August gesperrt

Der Busbahnhof in Velbert-Neviges wird saniert. Bis zum 6. August sind Ersatzhaltestellen eingerichtet, danach wird der Bahnhof voraussichtlich wieder frei gegeben.

Neviges. Bei der Sanierung der abgesackten Fahrbahn am Busbahnhof in Velbert-Neviges wurde ein historischer Kanal entdeckt. Was nun damit passiert.

Der Busbahnhof in Velbert-Neviges bleibt voraussichtlich bis Sonntag, 6. August gesperrt, dies gibt die Stadt Velbert bekannt. Bei der Sanierung der abgesackten Straßenoberfläche im Einfahrtsbereich des Busbahnhofes ist ein historischer Kanal entdeckt worden, hier lief früher der Hardenberger Bach durch. Nachforschungen der Unteren Denkmalbehörde haben ergeben, dass der Kanal im 19. Jahrhundert, vermutlich zwischen 1844-1892, stillgelegt worden ist, als der Hardenberger Bach begradigt wurde.

In den 1970er Jahren hat sich bei Arbeiten zum Bau einer Gas- und Wasserleitung im Bereich des stillgelegten Kanals das verwendete Füllmaterial im Laufe der Jahre abgesenkt. Dadurch entstand ein Hohlraum, der dazu führte, dass die Straßenoberfläche abgesackt ist. Nach Auskunft der Stadtwerke Velbert ist die Ursache für die aktuelle Absenkung nicht bekannt.

Gas- und Wasserleitungen in Velbert-Neviges sind dicht

Dieser historische Kanal wurde bei der Sanierung entdeckt. Er wird nun dokumentiert, parallel wird der abgesenkte Bereich verfüllt. Foto: Alexandra Roth / Funke Foto Services

Die Gas- und Wasserleitungen sind beide unbeschädigt und somit dicht. Der historische Kanal wird nun vom Amt für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Velbert dokumentiert und parallel wird der abgesenkte Bereich für die Verfüllung vorbereitet. Danach wird der abgesenkte und freigelegte Bereich wieder verfüllt. Wenn die Arbeiten voraussichtlich bis Sonntag, 6. August, fertig sind, wird der Busbahnhof wieder frei gegeben.

Bis dahin wurden folgende Ersatzhaltestellen eingerichtet: Die Buss der Linie 649 und des Schienenersatzverkehrs halten an der Lohbachstraße kurz vor dem Busbahnhof. Die Linie 627 fährt ab Haltestelle „Panoramabad“, wendet dort und fährt zurück Richtunh Rosenhügel. Die Linie 647 fährt regulär in beide Richtungen und die Linie 649 hält an der Ecke Siebeneicker Straße/Wilhelmstraße.

