Busbahnhof in Velbert-Neviges nach Sperrung wieder frei

Der Busbahnhof in Velbert-Neviges ist wieder frei, die Busse starten und halten wieder an gewohnter Stelle.

Gute Nachricht für alle, die in Velbert-Neviges mit dem Bus fahren: Der Busbahnhof ist wieder frei, die Stadt Velbert hat die eine Woche andauernde Sperrung aufgehoben. Ab sofort halten und starten die Buslinien wieder wie gewohnt an der Lohbachstraße, so heißt es in einer Mitteilung der Stadt Velbert. Die provisorisch eingerichteten Haltestellen werden aufgelöst.

Die Sperrung war notwendig, weil im Einfahrtsbereich des Busbahnhofes die Straßenoberfläche wegen eines darunter entstandenen Hohlraums abgesackt war und die Stelle saniert werden musste. In den 1970er Jahren hat sich bei Arbeiten zum Bau einer Gas- und Wasserleitung im Bereich des stillgelegten Kanals das verwendete Füllmaterial im Laufe der Jahre abgesenkt. Dadurch entstand ein Hohlraum, der dazu führte, dass die Straßenoberfläche abgesackt ist.

Bei Sanierung in Velbert-Neviges historischen Kanal entdeckt

Bei der Sanierung wurden auch Teile eines historischen Kanals entdeckt, der vom Amt für Bodendenkmalpflege dokumentiert wird. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Bei der Sanierung der abgesackten Straßenoberfläche im Einfahrtsbereich des Busbahnhofes an der Lohbachstraße ist auch ein historischer Kanal entdeckt worden, hier lief früher der Hardenberger Bach durch. Nachforschungen der Unteren Denkmalbehörde haben ergeben, dass der Kanal vermutlich zwischen 1844 und 1892 stillgelegt worden ist, als der Hardenberger Bach begradigt wurde. Der historische Kanal wird nun vom Amt für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Velbert dokumentiert.

