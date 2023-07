Busbahnhof in Velbert-Neviges gesperrt: Fahrbahn abgesackt

Der Busbahnhof in Velbert-Neviges ist gesperrt. Die Busse halten an Ersatzhaltestellen.

Neviges. Ein Loch klafft auf der Zufahrt zum Busbahnhof an der Lohbachstraße in Velbert-Neviges. Das sind die Auswirkungen für Busfahrgäste bzw. Pendler.

Der Busbahnhof in Neviges an der Lohbachstraße ist aktuell gesperrt, die Haltestellen der Buslinien sind versetzt. Grund: In der Zufahrt zum Busbahnhof ist die Fahrbahn auf einer Größe von etwa zwei mal zwei Metern abgesackt. Wie die Stadt Velbert mitteilt, sind möglicherweise in der Vergangenheit durchgeführte Bauarbeiten der Grund. In dem Bereich, genauer gesagt am ehemaligen Bachlauf, ist auch ein Stück Mauerwerk gefunden worden. Jetzt prüft der Denkmalschutz, ob es sich dabei um ein Bodendenkmal handeln könnte.

Wichtig für alle, die mit dem Bus unterwegs sind: Da hier zurzeit keine Busse halten können, wurden provisorische Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Busse der Linie 649 und des Schienenersatzverkehrs halten aktuell an der Lohbachstraße kurz vor dem Busbahnhof.

Folgende Umleitungen wurden eingerichtet: Die Linie 627 fährt ab Haltestelle „Panoramabad“ bis Kreisverkehr, wendet dort im Kreisverkehr und fährt zurück Richtung „Velbert Rosenhügel Bahnhof“. Anschluss an die Linie 649 besteht an der Haltestelle „Velbert Rosenhügel Bahnhof“.

Die Linie 647 fährt regulär in beide Fahrtrichtungen. In Fahrtrichtung Wuppertal Hauptbahnhof ist eine Ersatzhaltestelle im Ausfahrtbereich Neviges Markt eingerichtet.

Haltestelle Ecke Wilhelmstraße/Siebeneicker Straße

Die Linie 649 Richtung Wuppertal Hauptbahnhof hält an der Ecke Siebeneicker Straße/Wilhelmstraße: Einfach ab Haltestelle „Neviges Stadtgarten“ geradeaus über die Ampelkreuzung zur Ersatzhaltestelle „Neviges Markt“ auf der Wilhelmstraße.

Die Linie 649 Richtung Velbert ZOB fährt ab Haltestelle „Neviges ev. Friedhof“ zur Ersatzhaltestelle „Neviges Markt“ und dann geradeaus über die Ampelkreuzung zur Haltestelle „Neviges Stadtgarten“.

Der Bürgerbus fährt, vom Domplatz kommend, die Ersatzhaltestellen der Linie 647 an.

