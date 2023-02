Büros der Stadtverwaltung Velbert an Rosenmontag geschlossen

Velbert. Über die Karnevalstage gelten bei der Stadtverwaltung Velbert und bei den TBV eingeschränkte Öffnungszeiten. Wann was geöffnet ist.

Die Dienststellen der Stadtverwaltung sind an Weiberfastnacht, Donnerstag, 16. Februar, nur bis 12 Uhr geöffnet. Dies gilt auch für das Service-Büro in Velbert-Neviges. Hingegen haben an diesem Tag die Zentralbibliothek in Velbert-Mitte (von 10 bis 18 Uhr) und die Stadtteilbibliothek in Velbert-Neviges (von 9 bis 18 Uhr) und die Jugendzentren wie gewohnt geöffnet.

An Rosenmontag, 20. Februar, haben sämtliche Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich der Service-Büros sowie der Technischen Betriebe Velbert ganztägig geschlossen. Dies gilt auch für die städtischen Kindertageseinrichtungen, die Musik&Kunstschule sowie die Stadtbücherei.

