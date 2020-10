Der angekündigte Vortrag über die Aufgaben des kommunalen Ordnungsdienstes fiel zwar aus, aber langweilig wurde es den Mitgliedern des Bürgervereins Hardenberg-Neviges auf ihrer ersten Monatsversammlung nach der Corona-Zwangspause mitnichten. Der 1. Vorsitzende August-Friedrich Tonscheid hatte im großen Saal des Gasthauses Seidl so manches Thema auf seinem Block. Neben der Organisation des nächsten Stammtisches, der immer beliebter wird, ging es vor allem um Förderprojekte.

Beleuchtete Joggingstrecke

Der Sportplatz Siepen aus der Luft betrachtet. Der Aschenplatz soll einen Kunstrasenbelag bekommen, drumherum ist eine Joggingstrecke geplant. Foto: Hans Blossey.

Mit Interesse hörten die Mitglieder, dass der Rat folgendes beschlossen hat: Die Stadt Velbert bewirbt sich im Rahmen des Investitionspaktes „Sportstättenförderung 2020“ um Fördergelder, damit der Sportplatz im Siepen saniert werden kann. Die Sportfreunde Siepen hatten ihr Gelände an der Hohenbruchstraße mit dem schönen Spielplatz schon seit jeher auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, das soll jetzt noch erweitert werden. „Da ist was ganz Tolles geplant. Eine Jogging-Bahn mit Berg und Tal“, sagte der erste Vorsitzende. Zudem soll die beleuchtete Bahn Läufern auch nach Einbruch der Dunkelheit ein sicheres Gefühl beim Training geben: Die Strecke mit diversen eingebauten Steigungen soll auch beleuchtet sein.

Kunstrasen statt Asche

Stammtisch jeden dritten Mittwoch Der Bürgerverein Hardenberg-Neviges trifft sich am Mittwoch, 21. Oktober, 15 Uhr, zum nächsten Stammtisch im Gasthaus Seidl, Bernsaustraße 35. Der Vorsitzende Tonscheid erinnerte daran, dass es ab dem 1. Januar 2021 keine Gelben Säcke mehr gibt und jeder bei der Firma Awista eine Gelbe Tonne beantragen muss. Hinweise dazu gibt es auf der Internet-Seite der Stadt.

Das Sportgelände an der Hohenbruchstraße soll eine echte Attraktion für die Jugendlichen im Siepen werden, auch die Vereine und Schulen sollen von der neuen Multifunktionsanlage profitieren. Der jetzige Aschenplatz – der letzte in Velbert – soll Kunstrasen bekommen, neben dem Spielplatz sollen Sportgeräte aufgebaut werden, die auch Fitness-Training an der frischen Luft erlauben. Und dazu eben die neue Laufstrecke. Mit der Erstellung eines Entwurfs wurde bereits ein Planungsbüro beauftragt, das Ganze soll an die 1,3 Millionen Euro kosten. Im Rahmen der Sportstättenförderung 2020 gewähren Bund und Land NRW eine Unterstützung von bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten.

Die Mitglieder freuen sich

Und was sagen die Sportfreunde Siepen dazu? „Für uns ist das eine tolle Sache, vor allem der Kunstrasen. Da ist für die Kinder wichtig. Und die beleuchtete Laufstrecke ist auch prima“, freut sich Fußballer Paul Schock. Schon in der Vergangenheit hätten die Sportfreunde immer ein Herz für die Jugendlichen gehabt und den Verein als Freizeitstätte für alle Menschen im Siepen gesehen. „Die Entwicklung jetzt, das ist super für uns, wir freuen uns.“

Panoramabad ohne Barrieren

Die Leute vom Bürgerverein hörten auf ihrer Mitgliederversammlung auch, dass der Bund die Sanierung des Panoramabads mit zwei Millionen Euro bezuschusst. Unter anderem sollen die Umkleidekabinen und auch das Becken selbst barrierefrei gestalten werden, zudem hat der Zahn der Zeit an den Fliesen genagt. „Die Wellenanlage ist auch defekt“, sagte August-Friedrich Tonscheid. Diese Reparaturkosten können jedoch nicht aus dem Fördertopf finanziert werden. Auch für die Turnhalle der jungen Gesamtschule Neviges in Tönisheide steht eine umfassende Sanierung an. Nach jahrzehntelanger Nutzung für den Sportunterricht ist dies auch nötig, wenn kein Fördergeld bewilligt wird.