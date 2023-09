Bürgerstube Velbert feiert Jubiläum und spendet 10.800 Euro

Velbert. 25 Jahre gibt es die Bürgerstube an der Kolpingstraße schon unter der Leitung von Blazenka Biester. Ein Anlass, um zu feiern und zu spenden.

Dass Blazenka Biester gemeinsam mit ihrer Bürgerstube „Silberhochzeit“, also 25-Jähriges, feiert, wie sie es nennt, hat sie zum Anlass genommen, ihre Stammkunden einzuladen. Und das sind 95 Prozent ihrer Gäste. „Ohne sie hätten wir die Pandemie nie überstanden“, drückt sie ihre Dankbarkeit aus.

Und so freut sie sich, gemeinsam mit all den Gästen feiern zu können: „Es waren etwa 400 bis 500 Leute da“, fasst sie zusammen. Das Besondere: Sie wurden zum Essen und Trinken eingeladen. Und das von Mittagessen, über Kaffee und Kuchen bis zum Abendbuffet.

Zum Geburtstag lud das Team der Bürgerstube ein

Rechnungen gab es an diesem Tag nicht. „Wir haben aber ein Sparschwein für Spenden aufgestellt.“ 10.800 Euro sind bereits zusammen gekommen und einige Gäste wollen gern noch nachträglich etwas beisteuern.

Ein Betrag, den die Inhaberin der Bürgerstube, wie auch schon zur Feier vor fünf Jahren spenden wird. Dieses Mal an das Kinder- und Jugendhospiz Burgholz in Wuppertal, an das Hospiz in Velbert und an Pro Mobil.

Die Minigarde der KG Grün-Weiss Langenhorst gratulierte natürlich mit einer kleinen Darbietung auf dem Kirchplatz vor der Bürgerstube. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Viele Vereine kamen zur Feier der Bürgerstube

„Als ich meinen 50. Geburtstag feierte, da habe ich hinterher gesehen, dass ich unzählige Blumensträuße geschenkt bekommen habe“, erinnert sich die 69-Jährige. „Ich hätte heulen können, ich liebe Blumen, aber das war einfach viel zu viel und mir war klar, nächstes Mal mache ich es anders“.

Bereits zum 20-jährigen Bestehen kamen mit dieser Spendenaktion 9000 Euro zusammen. Mit dabei waren dieses Mal auch viele Vereine und Verbände wie die KG Grün-Weiß-Langenhorst und die Männerchorgemeinschaft Velbert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert