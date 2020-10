Bürgermeister würdigt langjährige Velberter Ratsmitglieder

Vier runde Tische waren im kleinen Saal des Bürgerhauses Langenberg geschmückt und gedeckt, kleine Präsente und Blumensträuße standen bereit: Vor der letzten Ratssitzung ging es einmal mehr um die höchste Auszeichnung, die die Stadt Velbert zu vergeben hat, die Schlotschmet-Plakette. Bürgermeister Dirk Lukrafka würdigte die Ratsherren Peter Oentrich und August-Friedrich Tonscheid (beide Velbert anders), Ralf Wilke (SPD) und Klaus Schmitz (CDU) für ihre geleistete Arbeit während ihrer 26-jährigen Ratszugehörigkeit, überreichte ihnen eine Ehrenurkunde und eben die Plakette.

Menschen, die sich einmischen

Alle vier gehörten zu den ganz besonderen Menschen, sagte Lukrafka bei der Feierstunde, „die sich einmischen, sich in Gespräche stürzen, die bei den Menschen sind. Arbeit in der Politik ist einfach wichtig.“ Vor allem aber sind sie ausgesprochene Langstreckenläufer mit langem Atem, geht es doch bei der Kommunalpolitik inhaltlich weniger um Ereignisse, sondern vielmehr um Prozesse und Entwicklungen.

Dialog mit der Bürgerschaft

„Kommunalpolitik lebt von Ihrem persönlichen Engagement und dem Dialog mit der Bürgerschaft. Für diesen Einsatz danke ich jedem einzelnen sehr herzlich. Mitwirken und Mitgestalten, Verantwortung für das Geschehen in Ihrer Heimatstadt zu übernehmen war für Sie alle in den vergangenen Jahren eine Herzensangelegenheit und dafür gebührt Ihnen unser aufrichtiger Dank“, sagte der Bürgermeister, der jeden der Ratsherren sehr individuell und persönlich ansprach und würdigte.

In Bürgervereinen aktiv

Schmitz, Wilke, Tonscheid und Oentrich arbeiteten in zahlreichen Fachausschüssen – die Aufzählung wollte jeweils kaum ein Ende nehmen – und wirkten in verschiedenen Gremien mit. Und sie sind durchweg auch noch in verschiedenen Bürgervereinen aktiv. Ralf Wilke (2004 bis 2009) und August-Friedrich Tonscheid (1994 bis heute) war bzw. ist darüber hinaus zudem Vorsitzender seiner Ratsfraktion.