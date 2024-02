Bestsellerautor Carsten Henn liest am Dienstag, 27. Februar, im Alldiekunsthaus in Velbert-Langenberg aus seinem Roman „Der Buchspazierer“ (hier bei einer Lesung in Gelsenkirchen vor gut einem Jahr).

Kultur in Velbert Buchspazierer und anarchische Comedy: Das ist los in Velbert

Langenberg Karneval ist vorbei, der Spaß bleibt: Mit einem Bestsellerautor und einem ungewöhnlichen Kleinkunst-Trio geht das Kulturleben in Langenberg weiter.

Es war ein echtes Großereignis, als im Sommer ein ganzer Tross in Langenberg anrückte: Die Hauptstraße teilweise komplett gesperrt, Busse mussten warten, selbst Fußgänger durften zeitweise bestimmte Bereiche nicht durchqueren. Was war da los? Ganz einfach: Langenberg diente als Kulisse für Szenen des Films „Der Buchspazierer“, mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle. Ab dem 10. Oktober soll der Film mitsamt der Langenberger Altstadt im Kino laufen.

Wer nicht so lange warten will, kann am 27. Februar ins Alldiekunsthaus kommen. Dort ist an diesem Dienstag ab 19.30 Uhr der Autor des Bestsellers „Der Buchspazierer“ zu Gast: Karsten Henn heißt der Mann und macht sich auf Einladung der Buchhandlung Kape hin auf den Weg in die Senderstadt. Er bringt dann auch noch ein zweites Buch mit, „Die Butterbrotbriefe“.

Drehort Langenberg: An dieser Villa und in den Gassen der Altstadt entstanden im Juli 2023 Szenen für den Kinofilm zum „Buchspazierer“. Foto: Sascha Döring

Wer schreibt denn heute noch Briefe?

Und darum geht es: Es sind besondere Kunden, denen der Buchhändler Carl Christian Kollhoff bestellte Bücher nach Hause bringt, abends nach Geschäftsschluss, auf seinem Spaziergang durch die pittoresken Gassen der Stadt. Denn diese Menschen sind für ihn, den titelgebenden Buchspazierer, fast wie Freunde, und er ist ihre wichtigste Verbindung zur Welt. Als Kollhoff überraschend seine Anstellung verliert, bedarf es der Macht der Bücher und eines neunjährigen Mädchens, damit sie alle, auch Kollhoff selbst, den Mut finden, aufeinander zuzugehen.

In den „Butterbrotbriefen“ geht es um eine Form der Kommunikation, die heute kaum noch genutzt wird - denn wer schreibt heute noch Briefe? Richtige, auf Papier, mit der Hand? Kati Waldstein zum Beispiel, die Titelheldin des Buches, die mit fast 40 ein neues Leben beginnen will und Abschiedsworte für alle verfasst, die sie geprägt haben - egal auf welche Art. Eine freundliche Supermarktkassiererin, eine strenge Mathelehrerin, ein gleichgültiger Exmann. 37 Briefe insgesamt, geschrieben auf Butterbrotpapier, das ihr Vater über Jahrzehnte für sie gesammelt hat.

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Kape, Hauptstraße 58; in der Tourist-Information des Velberter Stadtmarketings an der Oststraße 12 (Foyer des Schloss- und Beschlägemuseums) in Velbert-Mitte; im Weinhandel Stellwag an der Elberfelder Straße 65 in Neviges sowie an allen Vorverkaufsstellen von Neanderticket und auf www.neanderticket.de.

Busch Companie bietet anarchische Comedy

Anarchisch geht es laut Ankündigung des Alldie-Teams nur wenige Tage später auf der Bühne zu: Am 1. März, einem Freitag, ist kommt die Busch Companie vorbei, „ein Muss für alle, die mal gern einen gemütlichen und unterhaltsamen Abend verbringen wollen, in einer stimmungsvollen Show bei einem Gläschen Aperol Spritz oder einem gekühlten Bier“, wirbt das Alldie-Team. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Zauberkünstler Alexander Merk, hier bei einer Solo-Show in Herne, ist Teil der Busch Companie, die am 1. März in Langenberg auftritt. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

In der Varietéshow stößt anarchische Comedy auf magische Merkwürdigkeiten, das alles temporeich und komisch, begleitet von Swingmusik und Latino-Klassikern. Die Companie besteht aus Bernd Busch (Komiker, Clown, Comedian, Bühnen-Anarcho), Alexander Merk (Zauberkünstler) und Tommy Feiler (Gitarrist). Alle drei Künstler haben bereits als Solokünstler oder in anderen Ensembles erfolgreich Karrieren gemacht. Nun haben sie sich zu dieser Performance zusammengefunden.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 25 Euro, ermäßigt 22 Euro und sind an den bereits genannten Stellen erhältlich - oder auf www.neanderticket.de. An der Abendkasse werden für die Tickets 28 Euro (ermäßigt 25 Euro) fällig.

