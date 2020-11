Brennendes Spielzeug löst Großeinsatz aus

Die Einsatzstelle liegt in unmittelbarer Nähe zum Klinikum Niederberg. Foto: Feuerwehr Velbert

Aufgrund eines brennenden Spielzeugs in einer Wohnung an der Straße Zur Grafenburg sind am Samstag zahlreiche Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung vor Ort behandelt oder ins Krankenhaus gebracht worden.

Anwohner löschtmit Pulverlöscher

Die Berufsfeuerwehr und zwei freiwillige Löschzuge waren am Samstagvormittag zu dem um 11.17 Uhr alarmierten Brand in dem achtgeschossigen Wohnhaus ausgerückt, die Ursache für das Feuer konnte schnell ausfindig gemacht werden – ein Kinderspielzeug. Dank eines Anwohners, der bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Feuer im dritten Obergeschoss mit einem Pulverlöscher gelöscht hatte, konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Allerdings war der Treppenraum durch den Brand erheblich verraucht, etliche Bewohner hatten das Gebäude teils fluchtartig durch den Qualm hindurch verlassen.

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

Acht Bewohner vorsorglich in Klinik

Weil viele der Personen über Symptome einer Rauchgasvergiftung klagten, wurden zusätzlich Notärzte angefordert. Insgesamt waren vier Notärzte, mehrere Rettungsdienste aus Städten des Kreises Mettmann und Essen mit sechs Rettungswagen und zwei Krankentransportwagen und die Einsatz-Einheit 3 des DRK mit einem Gerätewagen vor Ort. Insgesamt mussten 16 Hausbewohner untersucht und zum Teil auch behandelt wurden. Acht Personen wurden vorsorglich in das nahe liegende Helios Klinikum gebracht. Ein Teil der Patienten konnte das Krankenhaus aber schon am Nachmittag wieder verlassen. Für mehrere Kinder, deren Eltern sich zur Behandlung im Klinikum befanden, organisierte das Ordnungsamt eine zeitweilige Betreuung durch das Jugendamt. Nach Messung und Begehung der betroffenen Wohnungen konnten die Bewohner gegen 13 Uhr ins Haus zurückkehren. Kurz darauf konnte auch die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Um was für ein Spielzeug es sich gehandelt hat ist bislang noch nicht bekannt.