Hier am Hopscheider Berg in Velbert-Langenberg verunglückte der 82-Jährige. Die Polizei hat sein Auto sichergestellt und prüft nun die mögliche Unfallursache.

Unfall Bremsversagen? Rentner bei Unfall in Velbert leicht verletzt

Langenberg. Mit hohem Tempo ist ein 82-jähriger Velberter in Langenberg verunglückt. Er verletzte sich leicht, die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

Glück im Unglück hatte am Montag ein 82-Jähriger: Er zog sich bei einem Autounfall nur leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden ist aber enorm.

Und das war passiert: Gegen 11 Uhr war der Velberter mit seinem Kia Sportage auf dem Hopscheider Weg bergab in Richtung Bergstraße unterwegs. Nach eigenen Angaben versagten auf der steilen Straße plötzlich die Bremsen seines Autos und wurde immer schneller. Er touchierte einen Container, wobei die Beifahrertür abriss, dann brach der Kia nach links aus. An der Kreuzung Finkenstraße/Bergstraße/Hopscheider Weg prallte er schließlich gegen einen geparkten Skoda, kippte auf die linke Seite, rammte noch einen Stromkasten und blieb schließlich in einer Hecke liegen.

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Mit seinem Kia hat der Velberter zunächst einen Container am Hopscheider Weg in Velbert-Langenberg gerammt, dann ein geparktes Auto und einen Stromkasten. Schließlich blieb der Wagen auf der Seite in einer Hecke liegen. Foto: Kreispolizei Mettmann

Rettungskräfte kümmerten sich noch an der Unfallstelle um den 82-jährigen Fahrer, der sich laut Polizeibericht leichte Verletzungen zuzog. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und stellten den Kia Sportage zur Beweissicherung sicher: Ob ein Ausfall der Bremsen tatsächlich zu dem Unfall geführt hat, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Sowohl der Kia als auch der Skoda wurden schwer beschädigt, ebenso ein Stromkasten sowie die angrenzende Hecke. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 40.000 Euro.

