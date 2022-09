Brandstiftung? Opel brennt am Velberter ZOB

Der Brandort auf der Nedderstraße in Velbert-Mitte: Dort hat am Donnerstagmorgen ein Opel Zafira gebrannt.

Velbert. Am Morgen hat ein an der Nedderstraße abgestelltes Auto gebrannt. Ein technischer Defekt erscheint laut Polizei zumindest fraglich.

Eine Streife der Polizei Velbert hat am Donnerstagmorgen, 22. September, gegen 8.50 Uhr Qualm an einem an der Nedderstraße – in unmittelbarer Nähe zum Busbahnhof (ZOB) – geparkten Opel Zafira bemerkt. Noch während die Beamten per Funk die Velberter Feuerwehr alarmierten, schlugen plötzlich offene Flammen aus dem Frontbereich des Fahrzeugs.

Die Polizisten sperrten den Brandort daraufhin sofort weiträumig ab, damit keine Personen vom nahen ZOB in Gefahr geraten konnten. Die zeitnah am Brandort eingetroffene Velberter Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, damit aber nicht mehr verhindern, dass der zwölf Jahre alte Opel einen Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro erlitt.

Fahrzeughalter hat das Auto in der Nacht geparkt

Warum der silberfarbene Zafira in Brand geriet, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Velberter Polizei. Nach Angaben des benachrichtigten Fahrzeughalters aus Velbert, hatte dieser seinen Wagen in der vorangegangenen Nacht gegen 1 Uhr auf dem Parkstreifen der Nedderstraße verschlossen abgestellt. Beim Beginn der Löscharbeiten war der Zafira nach Angaben der Feuerwehr jedoch unverschlossen.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zur Brandursache vor. Eine Selbstentzündung durch einen technischen Defekt erscheint aber nach Ansicht der Polizei aktuell zumindest aber fraglich.

Polizei Velbert bittet um Hinweise

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen, sonstigen Feststellungen oder Beobachtungen, die in einem Zusammenhang zum Brand des Opels stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert