Bote bringt in Langenberg kostenlosen Lese-Spaß per Post

Langenberg. Jedes Jahr verschenkt die Post zum Welttag des Buches Lesestoff. Wir haben einen Postboten in Langenberg dabei begleitet.

Die gelbe Plastikbox im Wagen des Postboten ist diesmal nicht mit Briefen gefüllt. Heiko Sachsenröder transportiert darin stattdessen einen Stapel verschiedenster Bücher. Neben aktuellen Bestsellern finden sich auch bunte Kinderbücher, die die Deutsche Post zur Leseförderung an Menschen aller Altersklassen verschenkt.

Das Projekt findet eigentlich jährlich zum Welttag des Buches am 23. April statt. Dieses Jahr jedoch musste die beliebte Aktion auf Grund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschoben werden.

„Wir haben uns bewusst dafür entschieden, unser Projekt Ende September nachzuholen – nicht lange nach dem Weltkindertag“, erläutert dazu die Pressesprecherin der Deutschen Post DHL Group, Britta Töller.

Eine bunte Buch-Auswahl

Der gelbe Post-Wagen hält in einer Familiensiedlung – direkt vor dem Haus, in dem die Familie Claus wohnt. Silke Claus und ihre Kinder Jakob und Greta erwarten Briefträger Sachsenröder schon – denn die beiden Kinder dürfen sich natürlich ein Buch aus der bunten Box aussuchen.

Der zehnjährige Jakob entscheidet sich für die Geschichte „Abenteuer in der Megaworld“ von Sven Gerhardt, die von einem ereignisreichen Tag in einem verrückten Erlebnispark handelt. Herausgegeben wird das Buch eigens für den Welttag des Buches von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit der Verlagsgruppe Random House, der Post und dem ZDF.

Schulen arbeiten mit Organisatoren zusammen

Viel Auswahl hatten die Postkunden, die Zusteller Heiko Sachsenröder am – verspätet gefeierten – Welttag des Buches besuchte. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Das Projekt hat aus Sicht der Pressesprecherin Britta Töllner neben der reinen Leseförderung auch noch einen weiteren Vorteil: „Aus der Kompetenz zu lesen ergibt sich häufig auch der Wunsch, selber zu schreiben. So unterstützt die Aktion zum Welttag des Buches auch das Schreiben selbst“, betont sie.

Jährlich erscheint eine Abenteuergeschichte für das Projekt Leseförderung. In den vergangenen Jahren arbeitete dieses Projekt eng mit den Schulen im ganzen Land zusammen und verschenkte Gutscheine an die Schülerinnen und Schüler – die im Unterricht dann über die jeweiligen Bücher sprachen.

Postbote engagiert sich auch als Lesepate

Im April, als die Leseförderung eigentlich stattfinden sollte, waren jedoch die Schulen geschlossen und viele Klassen mussten auf das Projekt verzichten. „Ich freue mich, dass wir nun trotzdem Lesen fördern. Das Gehirn begreift nämlich anders, wenn wir tatsächlich Bücher lesen, als wenn wir ständig auf einen Bildschirm blicken“, betont Heiko Sachsenröder.

Der Postangestellte engagiert sich außerhalb der Aktion auch privat als Lesepate für die individuelle Förderung von Kindern. Der Vater von drei Söhnen erfuhr durch Zufall von der ehrenamtlichen Aktion seines Arbeitgebers und wollte sich sofort bei der Postboten-Aktion engagieren.

Familie freut sich über Lesestoff

Auch Anwohnerin Silke Claus förderte früh die Lesekompetenz ihrer Kinder und freut sich umso mehr über die Aktion der Post: „Wir lesen zu Hause gemeinsam verschiedenste Bücher. Mal lese ich den beiden vor oder Greta und Jakob lesen mir etwas vor“, erzählt die Lehrerin, die selbst in der Vergangenheit mit ihren Grundschulklassen an der Leseförderung der Post teilgenommen hat.

Jakob und Greta sind inzwischen in der gelben Box fündig geworden und auch Silke Claus hält einen neuen Roman in den Händen. Die beiden Geschwister können es nicht erwarten und verschwinden ruckzuck mit ihren neuen Schätzen im Haus.