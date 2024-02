Blumen des Bösen: Velberter Künstler präsentiert sein Werk

Langenberg Ulrich Mertens hat sein Leben lang gemalt, hat verschiedene Bildzyklen geschaffen. Nur kennt die kaum jemand. Ein Besuch in Langenberg.

„Ich habe jede Minute nebenher genutzt, um zu malen“, sagt Ulrich Mertens. 87 ist der gebürtige Essener, der vor mehr als 45 Jahren nach Langenberg gezogen ist - und er hat in diesen Jahren ein beachtliches Werk geschaffen. Nur ausgestellt hat er nie, „mir fehlte einfach die Zeit. Und deswegen kennt man Mertens auch nicht“, sagt er. Doch genau das will er jetzt ändern, denn: „Es wäre doch schade, wenn so ein interessantes Werk verschütt gehen würde.“

Allerdings: So ganz unbekannt ist der Langenberger dann doch nicht, sind doch mehrere dicke Bildbände erschienen. Unter anderem hat Ulrich Mertens seinem Lieblingspoeten ein Denkmal gesetzt: „Les Fleurs de Mal“ - die Blumen des Bösen - von Charles Baudelaire (s. Infokasten), ein Meilenstein auf dem Weg in die literarische Moderne Europas, hat er illustriert, für jedes Gedicht ein Bild gemalt.

Unbenanntes Bild des Langenbergers Ulrich Mertens. Schon als Kleinstkind sollen ihn die Aussicht auf Papier und Stift beruhigt haben, gibt er augenzwinkernd eine Anekdote seiner Großmutter wider. Foto: Ulrich Mertens

Schon im Kindergarten liegt Ulrich Mertens die Malerei

Aber von vorne: Tatsächlich habe er einen „Naturdrang“ zur Malerei, sagt Ulrich Mertens. „Meine Großmutter hat mir erzählt, dass ich ein sehr lebhaftes und unruhiges Kind gewesen bin.“ Bekam er dann aber Papier und einen Stift in die Hand, sei er auch schon als Kleinstkind ruhig geworden, habe gemalt.

„Aus der Kindergartenzeit gibt es von meiner Oma auch noch eine Anekdote“, fährt er fort, zwinkert fröhlich. „Auch wenn ich das nicht so ganz glauben kann.“ So soll der kleine Ulrich im Kindergarten immer dann protestiert haben, „wenn jemand ein Haus oder einen Tisch nicht perspektivisch gemalt hat“. Er lacht herzhaft: „Sie sehen, die Leidenschaft zu malen hat mich mein Leben lang begleitet.“

Auch gegenständlich kann Ulrich Mertens, der nie eine Kunstakademie besucht hat. Hier eine Ansicht des Kölner Doms, Öl auf Leinwand. Foto: Ulrich Mertens

Zwist mit dem Direktor verbaut den Weg zum Abitur

Beruflich geht es aber in eine ganz andere Richtung. „Ich hätte gerne studiert“, sagt der Langenberger heute, „aber ich habe kein Abitur bekommen“. Der Direktor habe ihn nicht leiden können: „Ich war christlich-konservativ, er am ganz linken Spektrum angesiedelt.“ So habe er die Wahl gehabt: „Sitzen bleiben und nie mein Abi bekommen oder die Versetzung erhalten, dafür aber die Schule verlassen.“

Er entscheidet sich für den Wechsel, geht für ein Jahr an die Städtische Höhere Handelsschule in Essen, beginnt danach eine Lehre bei Hochtief als Industriekaufmann. Er hinterlässt Eindruck, wird schon bald von Rheinstahl (heute Thyssen Krupp) abgeworben und erlebt die Glanzzeit der Kohle- und Stahlindustrie im Ruhrgebiet. Danach geht es zum Kaufhauskonzern Horten, zuletzt arbeitet er 25 Jahre - meist als Prokurist - bei Deichmann.

Unbenanntes Werk von Ulrich Mertens. Foto: Ulrich Mertens

Noch im Berufsleben stolpert er zufällig über Baudelaire

In diese Zeit fällt auch sein erster Kontakt mit Charles Baudelaire. „Ich habe damals schon Gedichte von Rilke illustriert“, erinnert sich Ulrich Mertens, „weil mich Gedichte und Lyrik immer fasziniert haben.“ So konnte er die eine mit der anderen Leidenschaft verbinden. „Ende der 1980er, Anfang der 1990er bin ich dann durch Zufall über ein Gedicht von Baudelaire gestolpert.“

Ulrich Mertens ist fasziniert von dem Werk des Franzosen, und zwar so sehr, dass er sich nach und nach alles besorgt, was der Dichter je geschrieben hat. „Als Bürokrat unterliege ich auch einem gewissen Perfektionsdrang“, sagt er lachend. „Und deswegen habe ich dann auch alles von Baudelaire illustriert.“ An die 400 Bilder sind so entstanden.

Der französische Dichter hat Fans überall auf der Welt: hier hat etwa der italienische Land-Art-Künstler Dario Gambarin anlässlich des 200. Geburtstags des Dichters ein riesiges Abbild in einen Acker gefräst. Foto: -- / dpa

Keine Zeit, um auf die Muse zu warten

Er unterwirft sich dabei einer strengen Disziplin, denn auch die Arbeit fordert ihn. „Was sich manche Künstler erlauben, nämlich darauf zu warten, dass sie von der Muse geküsst werden, das konnte ich mir nicht erlauben. Ich musste jedes Zeitfenster nutzen.“ Inzwischen sind auch Freunde von ihm auf sein Schaffen aufmerksam geworden, drängen ihn, zu veröffentlichen.

Schließlich lässt er sich umstimmen, es entstehen zwei sehr aufwendige Kassettenbände, „noch während der Deichmann-Zeit“. Dass seine Werke auch Qualität haben, das zeigt sich darin, wer die einleitenden Essays zu den Kassettenbänden verfasst hat: Karl Ruhrberg, Gründungsdirektor der Städtischen Kunsthalle Düsseldorf und später Direktor des Museums Ludwig in Köln (2006 verstorben) und Franz Norbert Mennemeier, Professor für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Mainz (gestorben 2021).

Auf diese Kassettenbände wird auch Bertelsmann aufmerksam - und gibt in Kooperation mit einem französischen Partner eine 15.000er Auflage heraus. Allein die 9000 auf Französisch erschienen Bände sind nach nur einem Vierteljahr ausverkauft.

Hunderte Bilder hat der Langenberger Ulrich Mertens im Laufe seines Lebens gemalt - das hier nennt er „Venezianerin“, Öl auf Leinwand. Foto: Ulrich Mertens

Der Wunsch nach Öffentlichkeit

Inzwischen ist Ulrich Mertens schon lange im Ruhestand. Und den hat er genutzt, um sich ganz seinen Leidenschaften zu widmen. Sein künstlerisches Werk umfasst heutzutage hunderte Bilder, darunter allein 15 Zyklen zu unterschiedlichsten literarischen oder musikalischen Werken (etwa zur „Odyssee“ von Homer, zur „Carmina Burana“ von Carl Orff oder zu „Cornet“ von Rainer Maria Rilke).

Dazu hat er rund 200 sogenannte Tiny Tales verfasst, einen Bildband „Dönekes aus dem Ruhrgebiet“ verfasst und 450 „Blödel-Gedichte“ geschrieben. Ach ja - da wäre auch noch sein Faible für Napoleon. Dutzende Bücher hat er gesammelt. Und gelesen. Was er sich jetzt noch wünscht? „Dass mein Schaffen doch noch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wird.“ Zum Beispiel dadurch, dass die als Kultursender bekannten Anstalten Arte oder 3Sat über ihn berichten.

>>> Charles Baudelaire

Charles Baudelaire lebte zwischen 1821 und 1867 und gilt als wichtiger Wegbereiter der literarischen Moderne in Europa. Vor allem seine Gedichtsammlung „Les Fleurs de Mal“ gilt als Meilenstein.

Für die direkten Zeitgenossen, die seinen Namen kannten, war Baudelaire vor allem ein kompetenter Verfasser von Berichten über Kunstausstellungen, ein guter Literaturkritiker, ein fleißiger Übersetzer Poes sowie ein Wagnerenthusiast und -promotor. Der nachfolgenden Lyrikergeneration hingegen galt er als epochemachendes Vorbild. Diese Anerkennung hat Baudelaire selbst nicht mehr erlebt.

Mehr von und über Ulrich Merten uns die Künstlergruppe PUR-Art gibt es auf www.ulrichmertens-kunst.com und www.pur-art-medial.de.

