Blitzer-Standorte in Velbert-Mitte, Neviges und Langenberg

Velbert. Autofahrer aufgepasst: Es gibt wieder Tempokontrollen in Velbert. Das sind die geplanten Standorte in der Woche vom 24. bis zum 30. Juli.

Auch für die kommende Woche – 24. bis 30. Juli – haben Polizei uns Stadtverwaltung für das Velberter Stadtgebiet zahlreiche Tempokontrollen geplant. Das sind die geplanten Kontrollstellen in Mitte, Neviges und Langenberg.

Montag, 24. Juli: in Langenberg Nierenhofer Straße und Voßnacker Straße, in Velbert-Mitte: Am Kostenberg und Zur Dalbeck, in Neviges: Am Rosenhügel und Hohenbruchstraße

Dienstag, 25. Juli: in Langenberg Plückersmühle und Heeger Straße, in Velbert-Mitte Von-Humboldt-Straße und Hans-Böckler-Straße, in Neviges Milchstraße und Neustraße

Mittwoch, 26. Juli: in Langenberg: Bonsfelder Straße und Wodanstraße, in Velbert-Mitte Siemensstraße und Industriestraße, in Neviges Wülfrather Straße und Kirchstraße

Donnerstag, 27. Juli: in Langenberg Feldstraße und Eichendorffstraße, in Mitte Bahnhofstraße (verkehrsberuhigter Bereich) und Poststraße, in Neviges Elsbeeker Straße und Goethestraße

Freitag, 28. Juli: in Langenberg Frohnstraße und Kuhler Straße, in Velbert-Mitte Langenberger Straße und Am Kalksteinbruch, in Neviges Nevigeser Straße und Wimmersberger Straße

