“Bin komplett durch“: Firma schwitzt bei der Velberter Tafel

Velbert. Mitarbeiter der Heiligenhauser Firma Triumph haben die Tafel Velbert-Birth übernommen. Das erlebten sie an ihrem außergewöhnlichen Arbeitstag.

Die Firma Triumph aus Heiligenhaus ist in der Flugzeugbranche tätig. Die Mitarbeiter fertigen dort unter anderen mechanische Baugruppen, Drahtseil- und Kabelsteuerungen. Doch in der vergangenen Woche war alles anders. Angestellte aus dem Heiligenhauser Triumph-Standort haben die Tafel „am Berg“ in Velbert „gerockt“. Nudeln, Milch, Milchreis und Kekse waren als Spende mit im Gepäck – und wurden am gleichen Tag sofort mit verteilt.

Für vier Triumph-Mitarbeiter begann der Tag besonders früh: Schon um 7.45 Uhr rückten sie gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Fahrerteam auf vier Transportern aus und sammelten Lebensmittel bei Supermärkten, Discountern, Bäckereien und Tankstellen ein.

So bereiten die „Aushilfen“ den Tafel-Standort in Velbert vor

Acht weitere Triumph-Mitarbeiter bereiteten parallel mit Ehrenamtlerin Silvia aus dem Tafelteam Birth und Tanja Högström, Koordinatorin der Tafel Niederberg, die Ausgabe vor. Tische wurden aufgestellt, mit abwaschbaren Tischdecken bestückt, Kisten wurden bereitgestellt – „und das Ganze mit viel Spaß und guter Laune bei mitgebrachter Musik“, berichtet Tanja Högström.

Geschäftsführer bringt Helfer aus anderen Niederlassungen mit nach Velbert

Gegen 9.30 Uhr kam dann sogar noch weitere – weltweite – Unterstützung des Unternehmens. Geschäftsführer Florian Dugourgeot brachte elf zusätzliche Helfer aus den Niederlassungen in Amerika, Frankreich und Norwegen mit. Nach einer kurzen Vorstellung auf Deutsch und Englisch gab es ein gemeinsames Frühstück.

Die Mitarbeiter der Heiligenhauser Firma „Triumph" sortierten bei der Tafel in Velbert Lebensmittel. Foto: Tafel Niederberg

Mit Ankunft des ersten Transporters packten dann alle kräftig mit an. Die Transporter wurden gemeinsam ausgeladen, die Lebensmittel sortiert und für die Ausgabe vorbereitet. Um 12 Uhr öffneten sich die Türen für die Tafelgäste. „Jeder war gespannt, wie die Ausgabe wohl so laufen würde“, erinnert sich Tanja Högström gern an den Tag zurück: „Die Musikbox lief weiter und es entstanden tolle Gespräche zwischen den Helfen und den Tafelgästen. Es war eine sehr entspannte ausgelassene Stimmung.“

Tafel-Gäste in Velbert stellen fest: Es war anders als sonst – aber auch besonders

Viele der Tafelgäste stellten fest: „Es war anders als sonst, aber auch besonders!“ Högström: „Die Stimmung war sehr entspannt, die Menschen supernett und die Musik hat die Ausgabe gelockert. Auch die Helfer gingen am Ende – nach dem Aufräumen und Saubermachen – müde und glücklich nach Hause.“

Durchgeschwitzte „Triumph“-Mitarbeiter zollen dem Tafel-Team Respekt

Triumph-Mitarbeiter Martin zog ein erschöpftes, aber durchweg positives Resümee: „Es war aufregend, anstrengend und ich habe alle Bananen losbekommen. Sehr nette Menschen, muss ich sagen. Und vor allem Respekt vor den Leuten, die das tagtäglich auf den Autos und wöchentlich an den Standorten machen – wow – wirklich Respekt vor diesen und allen Menschen, die das alles ehrenamtlich machen. Ich bin komplett durch, komplett durchgeschwitzt und müde. Und ich bin nur vier Stunden hier gewesen.“

„Wenn man hier hilft bekommt man etwas mehr Bodenhaftung“, sagte Kollegin Susanne: „Chapeau vor euch!“

Die Heiligenhauser wollen zum Helfen wiederkommen

Die Helfer verabschiedeten sich mit Worten, über die sich das ehrenamtliche Tafel-Team besonders freute: „Wir waren bestimmt nicht das letzte Mal hier“. Denn Unterstützung kann die Tafel – übrigens an allen Standorten, aber aktuell besonders im Standort am Berg – gut gebrauchen.

>>> Die Tafel Niederberg

Die Tafel Niederberg hat mehrere Standorte in Velbert (Mettmanner Straße 53, Jahnstraße 1 und Kreiersiepen 7 in Langenberg), Heiligenhaus (Rheinlandstraße 26) und Wülfrath (Tiegenhöferstraße 14).

An den fünf Ausgabestellen engagieren sich inzwischen 120 Ehrenamtliche für diese Idee.

Vor allem der Standort Birth braucht aktuell Unterstützung in der Küche und der Lebensmittelausgabe. Bei Interesse: Telefon 02051 4170042, E-Mail tafel.niederberg@bergische-diakonie.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert