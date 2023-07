„Bin immer hingerannt“: Die 8 schönsten Eismann-Erinnerungen

Velbert-Mitte. Wir stellten Velberts letzten Eismann vor. Daraufhin gab es viele Kommentare unserer Leserinnen und Leser. Das sind die schönsten Erinnerungen.

Bei vielen unserer Leserinnen und Leser weckte der Bericht über den letzten Eismann Velberts, Maurizio Meli, Kindheitserinnerungen. Sie kommentierten den Artikel und berichteten in den sozialen Netzwerken, was sie mit „Eis Meli“ verbinden. Die schönsten Posts haben wir hier zusammengefasst.

Das verbotene Eis an der Ecke im Nordpark

Nutzer Tolga B. schreibt: „Ich war noch ein ganz kleiner Junge, vielleicht fünf oder sechs Jahre und hatte nie Geld für Eis. Ehrlich gesagt durfte ich auch keines. Maurizio Meli hat es nicht ertragen und wann immer er am Nordpark war, hat er sich nach dem Verkauf ein paar Meter weiter hingestellt, so dass man ihn von unserem Wohnhaus nicht sehen konnte. Er rief dann ,Ey Kleiner, komm pronto pronto’ und drückte mir dann ein Eis in die Hand. Mit seinem typisch italienischen Akzent sagte er dann ,Aufpasse ja?! Das hast du nichte von mir die Eis’. Es ist schön ihn noch antreffen zu können im Parkbad.

Er erinnert sich auch noch an mich und es ist schön, dass ich für meinen Sohn nun bei ihm Eis kaufen kann“. Auch bei anderen Familien ist Eis Meli ein Eismann mit Tradition: „Der Beste, ich habe als Kind schon mein Eis bei ihm gekauft und heute meine Kids.“

Welche Sorte darf es sein? Maurizio Meli weiß, dass die Klassiker immer noch am Besten laufen. Foto: Isabel Nosbers

Der Eismann, der die Nachbarn verbindet

Nutzer André Strietzel schreibt: „Da bin ich vor 35 Jahren als Kind immer hin gerannt, wenn ich das Klingeln gehört habe. Er ist immer durch die Birth gefahren. So ein Eiswagen hat irgendwie immer die Nachbarn zusammengebracht. Alle kamen raus, in der Warteschlange hat man dann die News, Klatsch und Tratsch erfahren und hinterher ging man glücklich mit einem Eis wieder seiner Wege.“

Und auch viele Andere erinnern sich daran, dass Eis Meli durch die Straßen ihrer Wohngegend fuhr und sie schnell zu ihm rannten und beschreiben: „Jedes Mal, wenn die Kids unten seine Melodie hören, siehste die Mäuse flitzen“ oder „mega leckeres Eis. Wo ich 1990 auf der Breslauer Straße gewohnt habe, war ich immer froh, dass er vor der Tür gehalten hat“.

Maurizio Meli, der Eismann als Legende

Auch an den Preis einer Kugel Eis von damals können sich die WAZ-Leser noch erinnern: „Eis Meli ist eine Legende. Das weckt Erinnerungen. Wie oft ich dem Eiswagen in meiner Kindheit hinterhergelaufen bin. Nur damals hab ich eine Mark bezahlt und für eine kleinere Eiswaffel nur 50 Pfennig.“

Und viele bestätigen: „Habe es geliebt in meiner Kindheit da kommen die Kindheitserinnerungen hoch. Würde es gerne wieder essen. Wohne jetzt in Heiligenhaus und da fährt glaube ich kein Eiswagen oder?“ Und bitten ihn: „Meli ist der beste Eismann, komm nach Heiligenhaus“, auch an der Goebenstraße wird der Sizilianer vermisst.



Nicht wenige wissen auch, dass der Bruder von Maurizio Meli nicht nur Eis verkaufte, sondern in Birth auch die Pizzeria Venezia und sogar eine Zeit lang einen Pizzawagen hatte.

