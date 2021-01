Verkehr Betrunkene Velberterin kracht in geparkte Autos

Velbert. Autofahrerin verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug und beschädigt drei andere. Verletzt wurde aber niemand.

Einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat in der Silvesternacht hat eine betrunkene 33-jährige Velberterin auf der Bonsfelder Straße in Nierenhof verursacht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Gegen 3.20 Uhr ist die Velberterin am 1. Januar 2021 mit ihrem VW Golf über die

Bonsfelder Straße gefahren. Auf Höhe der Einmündung zur Hattinger Straße verlor sie Kontrolle über ihren Wagen. Die 33-Jährige von der Fahrbahn und prallte in gleich drei am Straßenrand geparkte Autos - einen schwarzen Audi

A3, einen blauen Opel Astra sowie einen grauen Skoda Octavia. Die Autos wurden

durch die Wucht der Kollision teilweise noch ineinander geschoben.

Als die Polizei den Unfall aufnahm, rochen die Beamten Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille (0,59

mg/l). Eine Blutprobe wurde angeordnet. Zudem wurde ihr Führerschein

beschlagnahmt.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von über 11.000 Euro. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.