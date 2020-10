Betrüger geben sich am Telefon als falsche Polizisten aus

Isselburg/Kreis Borken. Die Polizei warnt im Kreis Borken vor betrügerischen Anrufen. Dabei geben sich die Täter als Polizisten aus, um hohe Geldsummen zu erbeuten.

Mal gab es angeblich Festnahmen in der Nähe, mal sei ein Tatverdächtiger flüchtig, mal fragen die Anrufer direkt nach Wertsachen: In kleinen Variationen tischen die Betrüger ihren potenziellen Opfern die immer gleiche Geschichte auf – sie geben sich als Polizeibeamte aus, die den Angerufenen vermeintlich vor Schlimmerem bewahren wollen und dabei selbst nur Böses im Sinn haben.

Am Dienstag ist es in Rhede und in Bocholt zu solchen Anrufen gekommen. Zum Glück blieb es bei erfolglosen Versuchen. Vielen ist diese Form des Telefonbetrugs inzwischen bekannt – und sie haben richtig reagiert und sich gar nicht erst auf ein derartiges Gespräch eingelassen. Denn wer sich erst einmal auf einen längeren Wortwechsel einlässt, kann im Verlauf eher zu beeinflussen sein.

Täter bauen bedrohliche Szenarien auf

Die Täter gehen psychologisch geschickt vor. Sie bauen bedrohliche Szenarien auf, die sie mit vermeintlich glaubwürdigen Informationen unterfüttern. Immer wieder kommt es leider dazu, dass sie an das Hab und Gut ihrer Opfer komme. Diese glauben am Ende, Wertsachen oder Bargeld bei den Tätern in sichere Hände zu geben oder gar an einer bestimmten Stelle zu deponieren. Das Gegenteil ist der Fall.

Die Polizei erneuert deshalb ihre Warnung: Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte keine persönlichen Daten preisgeben und ebenso wenig über seine Vermögensverhältnisse Auskunft geben. Die Polizei erfragt derartige Informationen niemals per Telefongespräch. Auch wenn im Display des Telefons die 110 erscheinen sollte, handelt sich keinesfalls um einen Anruf der Polizei. Die Betrüger nutzen technische Möglichkeiten, um damit eben dies vorzutäuschen.

Opfer sollten sofort selbst die 110 wählen

Wer von einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen wird, sollte sich den Namen notieren, das Gespräch beenden und selbst die 110 wählen. Zur Masche „Falscher Polizeibeamter“ hat die Polizei wichtige Informationen und Hinweise zusammengestellt. Sie sind im Internet abrufbar unter www.polizei.n rw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus.

Wer sind die Täter und woher kommen sie? Die Anrufe für diesen Phänomenbereich kommen in der Regel aus Call-Centern in der Türkei. Im dortigen Umfeld halten sich auch die Drahtzieher der Banden auf. Durchgeführt werden die Taten von organisierten Banden, die mit einer festen Aufgabenverteilung arbeitsteilig vorgehen.

Verschiedene Variationen des Betruges

Das Vorgehen der Täter ist häufig sehr ähnlich. So geben manche Täter vor, dass man einen Teil einer Einbrecherbande habe schnappen können, welche die Daten der Geschädigten mit sich geführt hätten. Andere wiederum geben an, dass man einer Bande auf der Spur sei und dringend die Mithilfe der angerufenen Person benötige, um den Tätern eine Falle zu stellen. Wieder andere geben an, dass es beider Bank der Geschädigten einen Maulwurf gebe, welcher die Schließfächer und die Konten der Kunden leerräumen würde.

Weitere Variationen bestehen bei der Geldübergabe. In manchen Fällen kommen die Täter zu den Geschädigten und holen das Geld und andere Wertsachen direkt ab. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Geschädigten ihre Wertsachen vor die Haustür oder in der Nähe der Wohnanschrift ablegen und sich anschließend wieder in ihre Wohnung begeben sollen. Gelegentlich kommt es auch vor, dass die Geschädigten zu einem Treffpunkt geschickt werden, an dem sie ihre Wertsachen einem der Täter übergeben sollen.

Täter setzen Opfer massiv unter Druck

Dass Täter sich den Zugang zu den Online-Banking-Accounts der Geschädigten geben lassen, ist eher als Einzelfall zu betrachten. Dies liegt mitunter an der Altersstruktur der potenziellen Opfer. Allen diesen Varianten ist jedoch gemein, dass die Täter hochgradig manipulativ vorgehen und die Geschädigten mit den angeführten Szenarien massiv unter Druck setzen.

>>>Entwicklung der Fallzahlen

Die Fallzahlen für den Bereich „Falsche Amtsträger“ sind seit 2017 stetig gestiegen und halten sich im Jahr 2019 mit jeweils 91 Vollendungen in den ersten beiden Quartalen auf einem sehr hohen Niveau. Im Einzelfall sind die Beutesummen sehr unterschiedlich. Teilweise bewegen sich diese im vierstelligen Bereich, jedoch kommt es auch immer wieder vor, dass sechsstellige Summen erbeutet werden. Im Jahr 2019 lagen die im Einzelfall erbeuteten höchsten Summen zwischen 384.000 und 800.000 Euro.

Seit dem 1. Januar 2019 werden in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) Nordrhein-Westfalens Informationen zum Modus Operandi „Falsche Amtsträger“ erstmalig gesondert erfasst. Jedoch ist die PKS eine Jahresstatistik. Deshalb ist eine Aussage zur Aufklärungsquote erst nach dem Jahreswechsel möglich.

