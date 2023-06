Betriebscup: Velberts Unternehmen kicken um den Stadt-Pokal

Tom C. Hoops

Velbert. Velberts Firmen spielen wieder Fußball beim Betriebscup – nach drei Jahren Corona-Pause. Wie läuft das Turnier ab und welches Team ist Favorit?

Die Stadt Velbert hat gemeinsam mit dem SV Union Velbert den vierten Fußball-Betriebscup angekündigt. Am 17. Juni laufen insgesamt 22 Mannschaften stellvertretend für ihre Firmen auf. Bei der Veranstaltung auf dem Sportplatz am Waldschlösschen in Neviges wird sich dabei ab 9 Uhr alles um den heiß begehrten Wanderpokal drehen. Hier findet der Betriebscup zum ersten Mal statt, nachdem er zwangsläufig wegen der Corona-Pandemie nicht ausgetragen werden konnte.

Viola Meseberg-Dunkel vom Sport- und Betriebsmanagement der Stadt Velbert, ordnet ein, wie sehr sich die Firmen auf das Event gefreut haben: „Wir haben gemerkt, dass man da sehnsüchtig drauf gewartet hat“. Im Februar wurde die Anmeldung gestartet, bei der sich am selben Tag noch 12 Teams gemeldet hätten, erklärt sie. Letztlich schrieben sich 22 Firmen ein, zwei haben aber bereits abgesagt. Die Voraussetzungen sind gut, nur das Wetter muss mitspielen: „Die letzten Jahre hatten wir damit immer Glück“, so Olaf Knauer vom Stadtmarketing. Er hofft, dass es auch bei diesem Cup wieder so sein wird.

Unternehmen können gemischte Teams für den Betriebscup anmelden

Zum Ablauf: Gespielt wird zunächst in sechs Vorrunden-Gruppen, die jeweils aus vier bzw. drei Teams bestehen. Hierbei geht es um den Einzug ins Viertelfinale, bei dem erst einmal jeder gegen jeden antritt. Die Gruppensieger der Viertelfinal-Gruppen kommen in die K.O.-Runde. Jede Mannschaft spielt mit fünf Feldspielerinnen und Feldspielern sowie einem Torhüter oder einer Torhüterin – gekickt wird parallel auf zwei Kleinfeldern. Über den gesamten Turnierverlauf beträgt die Spielzeit 15 Minuten pro Partie. Der Anpfiff für das Finalspiel ist für ca. 18 Uhr geplant.

Grundsätzlich sei es möglich sich mit gemischten Teams anzumelden, heißt es: Inwiefern die Unternehmen dies getan haben, darüber können die Verantwortlichen aktuell noch keine Aussagen treffen. Bei den letzten Malen sei es zwar vorgekommen, allerdings eher die Ausnahme als die Regel gewesen. Umso schöner wäre es, Mitte Juni auch ein paar Fußballerinnen auf dem Platz spielen zu sehen.

Zum Titelverteidiger: „Die sind auf jeden Fall stark“

Der Veranstalter, SC Union Velbert, stellt professionelle Schiedsrichter, die die Partien begleiten. Sie sind auch für die sportliche Organisation zuständig, ebenso wie für das Catering. Laut Dieter Blobel, dem Hauptgeschäftsführer des SC Union Velbert, wird es „Bier und Würstchen geben“, aber auch andere Getränke und Kuchen.

Beim letzten Betriebscup im Jahr 2019 gewann die „Grimmert GmbH“. Ob sie auch dieses Jahr wieder Favorit sind? „Die sind auf jeden Fall stark“, heißt es von Blobel und seinen Kollegen. Lediglich die Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Velbert enthalten sich bei dieser Frage, da sie selbst mit einem Team bei dem Event vertreten sind. Nina Kerßenfischer, ebenfalls vom Sport- und Betriebsmanagement, ist sich allerdings sicher: „Nach Corona sind die Karten neu gemischt“.

