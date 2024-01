Betriebscup: Mannschaften können sich bis 1. März anmelden 

Velbert. Maximal 24 Mannschaften können an dem Turnier teilnehmen. Am Ende soll Velberts beste Betriebsmannschaft gekürt werden.

Das Stadtmarketing Velbert und die städtische Abteilung Sport- und Betriebsmanagement laden zum 5. Betriebscup Velberter Unternehmen ein. Die Neuauflage findet am Samstag, 29. Juni, statt.

Bei Organisation und Durchführung des Turniers wird die Stadt Velbert vom Verein Blau-Weiß Langenberg professionell unterstützt. Von 9.30 bis etwa 18 Uhr treten die Velberter Fußballmannschaften auf dem Sportplatz Nizzatal in Velbert-Langenberg gegeneinander an. Neben dem Ziel, die beste Betriebssportmannschaft in Velbert zu küren und am Ende den Wanderpokal an die beste Mannschaft zu übergeben, stehen natürlich das sportliche und kollegiale Miteinander bei diesem Turnier im Vordergrund.

Velberter Mannschaften müssen sich anmelden

Bis zum 1. März können sich die Betriebsfußballmannschaften mit dem entsprechenden Anmeldeformular entweder per E-Mail an viola.meseberg-dunkel@velbert.de oder sich online unter stadtmarketing.velbert.de/events/betriebscup-2024 anmelden. Nach der Anmeldung erhalten die Teams eine Eingangsbestätigung per E-Mail. Weitere Informationen zum Turnierablauf gibt es nach Ablauf der Anmeldefrist. Für den Betriebscup wird ein Startgeld in Höhe von 50 Euro pro Mannschaft erhoben. Dieses ist am Tag des Turniers (in bar) mitzubringen.

Pro Unternehmen eine Mannschaft

Die Teilnehmerzahl ist auf 24 Mannschaften begrenzt. Die Anmeldungen für das Turnier werden nach Eingangsdatum gesammelt. Nach diesem Termin können keine Anmeldungen mehr entgegengenommen werden. Je Unternehmen darf eine Mannschaft gemeldet werden. Sollten sich mehr als 24 Mannschaften melden, entscheidet das Los.

