Betreiber des Rheinischen Hofs in Velbert ist insolvent

Die Betreibergesellschaft des Rheinischen Hofes in der Kolpingstraße in Velbert hat Insolvenz angemeldet.

Velbert Velberter Senioren bangen um ihr Zuhause in der Einrichtung. Insolvenzverwalter will das Haus erhalten. Gehälter der Mitarbeiter vorerst gesichert.

Keine schönen Nachtrichten für die Bewohner der Senioren-Residenz „Rheinischer Hof“: Über ihren Betreiber, die Levantus Betriebsverwaltungs GmbH Bielefeld ist ein vorläufiges Insolvenzverfahren eingeleitet worden.

Nach Convivo-Pleite in Einrichtung in Velbert-Mitte neue Heimat gefunden

Das dürfte bei einigen der Bewohner ein Déjà-vu auslösen: Sie hatten nach der Convivo-Pleite am Wordenbecker Weg im Rheinischen Hof in der Kolpingstraße ein neues Zuhause gefunden. Bewohner und deren Angehörigen standen damals vor der Aufgabe, innerhalb von wenigen Wochen neue Plätze zu finden. Die Mitarbeiter des Rheinischen Hofes wollten sich dazu zunächst gegenüber dieser Zeitung nicht äußern.

Von Levantus aufgekauft

Die Senioreneinrichtung „Rheinischer Hof“ mit 78 Bewohnern gehörte auch zu Convio. Anders als am Wordenbecker Weg, fand sich für diese Einrichtung ein neuer Betreiber: die Levantus Betriebsverwaltungs GmbH Bielefeld. Über die hat das Amtsgericht Bielefeld nun durch Beschlüsse vom 22. Dezember 2023 ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet. Neben dem Velberter Haus gehören zu der erst 2023 gegründeten Levantus-Gruppe als privatem Pflegeheimbetreiber weitere Standorte in Bark (Schleswig-Holstein), Wittmund, Bremen, Rotenburg, Neuenhagen, Recklinghausen, Brühl und Bad Bergzabern. Die Betreuungseinrichtungen verfügen insgesamt über 584 vollstationäre Pflegeplätze, für die deutschlandweit rund 760 Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt

Das Bielefelder Amtsgericht hat Dr. Bero-Alexander Lau von der Wirtschafts- und Insolvenzkanzelei White & Case als vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Er ist in solchen Dingen erfahren, regelmäßig wird er von Insolvenzgerichten in Nordrhein-Westfalen bestellt. Zuletzt hat er etwa die Modeunternehmen Ahlers und Appelrath Cüpper sowie die zur Heinze-Gruppe gehörenden Automobilzulieferer Linden und SMK fortführen und erhalten können.

„Geschäftsbetrieb wird vollumfänglich fortgeführt“

Das ist auch sein Ziel bei der Senioreneinrichtung an der Kolpingstraße: „Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens wird vollumfänglich fortgeführt. Gemeinsam mit meinem Team und den Mitarbeitern der Levantus-Gruppe werde ich alles daransetzen, das Unternehmen dauerhaft zu erhalten. Insbesondere das Wohl der Bewohner der Pflegeeinrichtungen hat bei den Sanierungsbemühungen oberste Priorität“, erklärt Dr. Lau in einer ersten Stellungnahme. Wichtig ist ihm, darauf hinzuweisen, dass Löhne und Gehälter der Mitarbeiter über das Insolvenzgeld gesichert sind.

Im Rheinischen Hof haben mehr als 70 Senioren in Velbert ihre Heimat. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Gegründet wurde die Levantus AG als neuer Betreiber von Pflegeeinrichtungen im Juni durch den Projektentwickler First Retail. Die Pflegeheime und Seniorenresidenzen stammen alle aus der insolventen Convivo-Gruppe. Auch der Geschäftsführer soll von Convivo kommen.

Kreis Mettmann beobachtet die Entwicklung

Der Kreis Mettmann beobachtet die Entwicklung aufmerksam. Aus den Worten der Pressesprecherin klingt Zuversicht: „Es handelt sich um eine vorläufige Insolvenz. Der Insolvenzverwalter wird erst einmal alles sichten müssen. Es gibt kein Datum, an dem die Insolvenz in Kraft tritt“, so Daniela Hitzemann, die darauf aufmerksam macht, dass der Kreis keine Altenheimplätze zur Verfügung stellt. „Bewohner oder deren Angehörige müssen sich selber drum kümmern. Bei der Insolvenz am Wordenbecker Weg war der Kreis behilflich, freie Plätze zu finden.“ Die Anfrage zu einer Stellungnahme ließ die Levantus-AG unbeantwortet.

Levantus

„Levantus“ ist abgeleitet aus dem Italienischen „levante“, was so viel wie „aufgehen“, „sich erheben“, „Aufgang der Sonne“ bedeutet.

„Das ist der Grundgedanke unseres Levantus Konzepts: Unsere Gäste mögen dem Lebensalter nach zu den Senioren zählen, doch sie sind jung im Herzen und starten noch einmal durch getreu der Devise „Es ist nie zu spät für etwas Neues!“. So heißt es auf der Homepage von Levantus, die nach ihren Angaben auf über 30 Jahre Erfahrung auf dem Pflegemarkt zurückblickt.

