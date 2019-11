Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bestattungsarten

Luft-, Fels- und Abenteuerbestattungen sind in Deutschland nicht erlaubt, werden aber angeboten und im Ausland durchgeführt. Aschenüberreste werden in Frankreich in großen Ballons am Strand in den Himmel geschickt oder aus Heißluftballons heraus verstreut.

In der Schweiz kann die Asche an Felsen oder auf der Alm beigesetzt werden. Bei der Abenteuerbestattung geht es noch weiter, hier wird die Asche in Vulkanlava, im Regenwald oder auf Gletschern verstreut. Auch für die Herstellung individueller Souvenirs aus der Asche hat sich ein Markt entwickelt.