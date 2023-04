Veranstaltung Best of Poetry Slam in der Stadtbücherei Velbert

Velbert. Fünf Poetry Slammer streiten in der Velberter Stadtbücherei um den Sieg. Dabei hat das Publikum ein wichtiges Wort mitzureden.

Im Rahmen der Europawoche 2023 findet am Samstag, 6. Mai, ein Best of Poetry Slam um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) in der Zentralbibliothek Velbert-Mitte (Friedrichstraße 115-117) statt. Die Moderation des Abends übernimmt Jan Schmidt, gebürtiger Wülfrather, Slam Poet und NDR-Comedy-Contest-Teilnehmer, der seit 2011 auf der Bühne steht und inzwischen auf mehr als 800 Auftritte zurückblicken kann.

Dies sind die Slammer in Velbert

Folgende Poetry Slammer werden für einen bunten Abend sorgen: Florian Wintels ist mit mehreren hundert gewonnenen Poetry Slams und als amtierender deutschsprachiger PoetrySlam-Meister einer der erfolgreichsten Poeten im deutschsprachigen Raum.

Leticia Wahl aus Kassel ist Slampoetin, Kabarettistin, Autorin und Moderatorin. Seit 2013 ist sie als Slam- und Reisepoetin international unterwegs. Micha-El Goehre ist Autor, Moderator, DJ, Blogger und seit 2002 als Poetry-Slammer auf deutschen Bühnen präsent. Lina Klöpper ist Autorin, Poetry Slammerin und Moderatorin. Seit 2018 steht die Leipzigerin auf der Bühne. Jan Weitzel, Newcomer aus Velbert.

Hier gibt es die Eintrittskarten

Wer sich dieses Line-up nicht entgehen lassen möchte, sollte sich schnell eine Eintrittskarte kaufen. Die Tickets kosten 9 Euro, ermäßigt 5 Euro und können in den drei Velberter Bibliotheken und über Neanderticket erworben werden.

Seit 2016 sind die modernen Dichterwettstreite offiziell als immaterielles UNESCO Kulturerbe anerkannt. Die Regeln sind dabei einfach wie effizient: selbst geschriebene Texte, ein festes Zeitlimit für den Vortrag und das Publikum entscheidet, wer nach dieser spektakulären Show Ruhm und Ehre mit nach Hause nehmen darf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert