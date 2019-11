Bergische Salonlöwen auf Streifzug durchs musikalische Wien

Die Bergischen Salonlöwen sind in der Region einfach eine Institution, und sie schaffen es als Salonorchester, jeden ihrer Auftritte durch besondere Programmwahl zu einem echten Ereignis werden zu lassen.

„Wien bleibt Wien“ – mit diesem Motto hatten Sie unter Leitung ihres versierten Stehgeigers Karlheinz Seidel im Historischen Bürgerhaus eine Richtung eingeschlagen, die auf ein sehr unterhaltsames Musikgenre mit unverwechselbarem Wiener Charme zielte, und damit spielten sie sich in die Herzen des Publikums, einer Zuhörerschaft, die zahlreicher nicht hätte sein können.

Ein Abend voll einschmeichelnder Musik

Die Bilder im Hintergrund boten einen Eindruck von Dingen, die typisch für Wien sind. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Ein schöner Abend voll einschmeichelnder und für manchen Besucher mit schönen Reminiszenzen verbundener Unterhaltungsmusik, die, wenn sie mit Enthusiasmus gespielt wird – und das wurde sie von den Bergischen Salonlöwen ganz sicher – diese liebenswürdige Aura des Wohlfühlens aufkommen lässt.

Eine Extra-Note erhielt das Konzert durch die Moderation des Mitglieds Dr. Horst Degen (auch Kontrabass). Er hielt für das Publikum eine Fülle von Informationen zu den einzelnen Musiktiteln bereit, unterlegt mit Bildpräsentationen von alldem, was optisch zu Einstimmung und Verständnis beitragen kann – ein Kaleidoskop all dessen, was in irgendeiner Weise „typisch wienerisch“ ist.

Tenor Heiko Goebel begleitete die Salonlöwen

Übrigens eine Tradition, mit der die Bergischen Salonlöwen seit Jahren erfolgreich sind. Das kam mal witzig, mal launisch, mal nachdenklich daher.

Für die Liedbeiträge hatten die Salonlöwen den Tenor Heiko Goebel verpflichtet, kein Unbekannter in diesem Metier. Goebel fand mit einfühlsamer Stimme den angemessenen Ausdruck, und dort, wo es die Situation verlangte, beherrschte er die großartige Steigerung.

Oft ungarisch geprägter Musikstil

Der Konzertabend setzte ein mit der Einstimmung auf den oftmals ungarisch geprägten Stil, wodurch nicht allein Franz Léhar mit seinen Anklängen an die Musik der Zigeuner bekannt geworden ist (Walzer aus dem „Zigeunerbaron“).

Schnelle Titel wie „Sturm-Galopp“, die „Tritsch-Tratsch-Polka“ und natürlich der „Radetzky-Marsch“ im typischen Salonorchester-Arrangement gelangen den Salonlöwen mit schmissigem Gestus, so dass sich das Publikum zum Mitklatschen animiert fühlte. Irgendwo blitzte dabei eine Spur von Erinnerung an die alljährlichen Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker auf.

Großer Auftritt von Stehgeiger Karlheinz Seidel

Velbert Die Bergischen Salonlöwen Im Jahre 1987 ist bei sieben Musikern, die sich zum größten Teil aus dem Kammerorchester Collegium musicum kannten, die Idee gereift, Kaffeehausmusik im alten Wiener Stil wieder neu aufleben zu lassen. Ein Name für das Ensemble war schnell gefunden: Dem Bergischen Wappentier und der Salonmusik die Referenz erweisend traten von nun an die „Bergischen Salonlöwen” auf. Das Ensemble besteht aus: Karlheinz Seidel (Stehgeige), Wolfgang Mohn, Dieter Biermann (1987 - ‘99), Susanne Rosenstock (1999 - 2013/je Obligatgeige), Harald Gecke (Cello), Ellen Breuckmann, Claudia Buchholtz (1987 - 2013/je Flöte), Roland Gecke (Klarinette), Prof. Dr. Horst Degen (Kontrabass), Wolfgang Mahr, Kurt Wesser (1987 - 1996/je Piano).

Seinen großen Auftritt erhielt Stehgeiger Karlheinz Seidel mit dem zauberhaft dargebotenen „Spiel auf Deiner Geige“ (Robert Stolz), musikalisch immer dem ungarischen Kolorit verpflichtet, das die Musik durchweht. Hübsch auch Johann Strauss’ Polka „Im Krapfenwaldl“, bei dem man den Moderator mit Imitationen von Kuckuck und anderen Vogelstimmen vernehmen konnte.

Eine gute Idee war es, gegen Ende des Programms den „Wiener Melodienreigen“ im Arrangement von Erwin Halletz zu platzieren, ein Sammelsurium vom Besten, was die Wiener Musik aufzubieten hat, und hiermit fanden die Salonlöwen ganz sicher zum Höhepunkt des Abends – exaktes Zusammenspiel, saubere Intonation und Spielfreude.

In den Ohren der Zuhörer muteten diese melodischen Perlen einfach wie Balsam für die Seele an. Mit Schrammels Marsch „Wien bleibt Wien“ klang dieser so unterhaltsame Abend aus.