Beim Velberter Ferienspaß gibt es immer noch freie Plätze

Velbert. Trotz der Corona-Pandemie sind mehr als 100 Aktionen im Ferienspaß-Angebot. Für Kurzentschlossene gibt es auch noch reichlich Auswahl.

Die großen Ferien haben begonnen. Vor den Jungen und Mädchen liegen sechs lange freie Wochen nach einem wirklich schwierigen Schuljahr. Trotz Verreisens bleiben oft noch viele freie Wochen. Damit da keine Langeweile aufkommt, bietet die Stadt Velbert ihren Ferienspaß auch während der Pandemie an. Bei ganz vielen Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze.

„Ich hoffe, dass es wieder ganz viele Kinder gibt, die sich am Ferienspaß erfreuen“, sagt Viola Meseberg-Dunkel vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport der Stadt Velbert. Genau 101 Aktionen bietet die Stadt in Kooperation mit der Sportjugend Velbert im Stadt-Sportbund und vielen Vereinen und Institutionen während der Sommerferien an. Darunter finden sich Tages-Veranstaltungen wie ein Tierparkbesuch, aber auch zum Beispiel eine Abenteuerwoche in der Villa B.

Kreativangebote sind beliebt

„Besonders beliebt sind Kreativsachen“, sagt Meseberg-Dunkel. Etwa die ‚Farbenfrohen Ferientage’ oder die ‚Kreativwerkstatt’.“ Dort lernen die Kinder – bewaffnet mit Farben, Pinseln, Leinwänden oder Pappmaché – ihre eigene Kreativität kennen und können diese während des Projekts weiterentwickeln. Ebenfalls gefragt sind Outdoor-Aktionen: „Die Reitwochen sind immer schnell weg“, sagt Meseberg-Dunkel, „auch wenn bei einer noch ein paar Plätze frei sind“.

Auf den Baldeneysee geht es mit dem Surfcamp. Foto: Jasmin Weissberg

Zweimal Fledermausabend

Eigentlich schon ausgebucht war der Fledermausabend: Die in letzter Zeit oft gescholtenen Säugetiere werden hier abends bei der Jagd beobachtet. Weil die Aktion so beliebt war, haben Meseberg-Dunkel und ihr Team einen zweiten Termin auf die Beine gestellt – und auch der ist nun bereits wieder ausgebucht. „Die Kinder und ihre Eltern haben sich anscheinend überlegt, eher zu Aktionen im Freien gehen zu wollen. Das ist ja auch sinnvoll – drinnen waren sie ja jetzt die ganze Zeit.“

Sicherheit gewährleistet

Konzipiert ist der Ferienspaß so, dass nur Kinder mitmachen können, die ein negatives Corona-Testergebnis (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen. Sollte es doch mal einen positiven Fall geben, können die Veranstalter schnell reagieren. „Wir würden dann die Kinder der jeweiligen Gruppe zuhause lassen und das Gesundheitsamt informieren, die entscheiden dann, wie es weitergeht. Aber grundsätzlich sind die Kinder auch so aufgeteilt, dass man alles gut nachverfolgen kann.“

Abwechslung für die Kinder

Bei vielen sportlichen Outdoor-Aktivitäten sieht die aktuelle Corona-Schutzverordnung eigentlich nicht einmal die Notwendigkeit eines negativen Tests vor. „Wenn es aber regnet“, erklärt Meseberg-Dunkel, „bringen wir die Kinder manchmal zum Weitermachen in die Turnhalle – mit einem negativen Test sind wir dann auch da auf der sicheren Seite.“ Die Organisatorin selbst freut sich auf das Projekt und wird selbst auch immer wieder bei einigen Veranstaltungen anwesend sein. „Ich finde toll, wenn die Kinder glücklich sind, diese Selbsterfahrungen erleben und ihre Augen leuchten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich freuen, mal etwas Anderes zu machen als Homeschooling oder drinnen zu sitzen.“

Noch schnell reservieren Wer wissen will, welche Aktionen noch frei sind, findet dazu eine Übersicht auf https://www.velbert.de/kultur-freizeit/sport/ferienspass. Reservierungen (immer für die übernächste Woche) können wegen der Pandemie nur telefonisch getätigt werden – am besten vormittags. Viola Meseberg-Dunkel ist dafür unter 02051 262282 erreichbar.

