Beim Schlangenfest in Velbert gibt’s große Action für Kleine

Bunti, der das Schlangenfest in der Velberter Innenstadt seinen Namen verdankt, ist natürlich auch am Sonntag, 24. September, wieder mit von der Partie.

Velbert. Rund um Spielschlange Bunti steigt Velberts großes Kinderfest. Was die Kleinen außer der traditionellen Kinderolympiade noch erwartet.

Es ist das größte Kinderfest im Kreis Mettmann und steigt nun bereits zum 19. Mal das Schlangenfest. Am Sonntag, 24. September, wenn das Forum Velbert offiziell eröffnet wird, gibt es wieder ein ganz großes Programm für die Kleinen in der Innenstadt. Die Händler rund um die Fußgängerzone öffnen an diesem Tag ihre Geschäfte von 13 bis 18 Uhr und haben die eine oder andere Überraschung für die Kinder parat.

Velberter Kinder stehen im Mittelpunkt

In Zusammenarbeit mit Vereinen, Institutionen, Kindergärten und Schulen sowie dem StadtSportBund gibt es viele attraktive Mitmach- und Aktionsangebote. Auch die WAZ wird mit einem Mitmachstand vertreten sein.

Auch interessant:

„An diesem Tag stehen die Kinder und Familien im Mittelpunkt und bekommen bei uns in Velbert viel geboten“, so Bürgermeister und Schirmherr Dirk Lukrafka. „Insbesondere durch die Kombination aus Schlangenfest und Eröffnung des Forum Velbert ist für jeden Geschmack etwas dabei.“

Das Herzstück des Schlangefestes

Herzstück des Velberter Schlangenfests ist auch diesmal wieder die Kinderolympiade, die von den teilnehmenden Vereinen und Institutionen ehrenamtlich angeboten wird. An allen Ständen in der Fußgängerzone Friedrichstraße in Velbert-Mitte, in verschiedenen angrenzenden Straßen, auf dem Europaplatz und im Forum Velbert erhalten die Kinder kostenlose Spielkarten, die nach der Teilnahme an den Aktionen abgestempelt werden. „Alle Stände, an denen ausprobiert, entdeckt und ein Stempel eingesammelt werden kann, sind mit einem Schild als Spielstation gekennzeichnet“, erläutert Olaf Knauer, Abteilungsleiter Stadtmarketing, das Prozedere. Ist die Spielkarte mit sechs Stempeln komplett, können sich die Kinder am Stand des Stadtmarketings Velbert ein kleines Geschenk abholen. „Der Stand wird in diesem Jahr auf dem Europaplatz vor dem Eingang zum Forum Velbert zu finden sein“, verrät Olaf Knauer.

Viele Acts auf der Sparkassenbühne

Auf der Bühne an der Sparkasse warten zahlreiche Unterhaltungs-Acts auf die Besucher des Schlangenfestes. Hier gibt es verschiedene Tanzdarbietungen, Sportpräsentationen und Live-Musik. Ein ganz besonderes Highlight präsentieren die Veranstalter des Stadtmarketings gleich zwei Mal auf der Schlangenfestbühne. Die Kinderliedermacherin Maike Toussaint ist mit ihrer magischen Rappelkiste zu Besuch in Velbert. Sie steht für musikalische Vielfalt, lustige Dialoge und reichlich gute Stimmung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert