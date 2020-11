Beihilfe zur Zwangsprostitution: Sechs Monate auf Bewährung

Die Angeklagte sitzt regungslos neben ihrem Verteidiger im Velberter Amtsgericht, sie hält den Kopf nach unten gesenkt, die geflochtenen Rastazöpfe liegen streng am Kopf an. Augenkontakt hält die 40-jährige Nigerianerin, wenn überhaupt, dann nur zu ihrer Dolmetscherin, die ihr während der dreistündigen Verhandlung jedes Wort simultan in Pidginenglisch übersetzt

Ihr wird Beihilfe zur Zwangsprostitution in zwei Fällen vorgeworfen. Als der Staatsanwalt die Anklage vorliest, geht es irgendwie um Nigeria, um eine Madame, um den JuJu-Schwur, um blutige Rituale, viel Geld, um Angst, um Druck, um Ausbeutung, um Ben City, um Kerpen und Erkrath.

Was genau ist Juju? Juju ist ein spirituelles Glaubenssystem , bei dem Gegenstände (etwa Amulette) sowie Zaubersprüche verwendet werden. Er ist Teil des Glaubens an die Hexerei in Westafrika und gehört zu den west-afrikanischen Religionen. Der starke Juju-Glaube wird häufig genutzt, um die Einhaltung von Verträgen zu erzwingen, vorwiegend im Rahmen von Migration, Menschenhandel und Zwangsprostitution . Mit Juju wird auch versucht, das Ergebnis von Fußballspielen zu beeinflussen.

Anklage klingt verwirrend

Nur langsam fügt sich alles zu einem Gesamtbild rund um die Geschehnisse aus dem Jahr 2016 zusammen: Die beiden jungen Frauen, deren Rechtsanwältinnen die Nebenklägerinnen im Saal vertreten, sind 19 und 21 Jahre alt, als sie damals in Benin City/Nigeria angesprochen werden, man wolle ihnen aus der Armut hinaushelfen und könne ihnen in Europa ein schöneres Leben versprechen. Die anwerbende Frau nennt sich Madame, sagt einer von beiden eine Gesangskarriere in Deutschland voraus. Das Geld für die nötigen Unterlagen, Flüge, Unterkünfte würde ihnen vorgestreckt, jeweils rund 45000 Euro.

Verhandlung vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Velbert Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Besuch bei Juju-Priester

Es folgt ein Besuch bei einem JuJu-Priester . Hier müssen die Mädchen einen Schwur leisten, dass sie das Geld innerhalb von 12 Monaten zurückzahlen, mit niemandem über die Vorkommnisse reden – erst recht nicht mit der Polizei, und den Anweisungen der Madame bedingungslos folgen.

Schamhaare und Fingernägel abgeschnitten

Während des traditionellen Ritus werden ihnen Schamhaare und Fingernägel abgeschnitten und in einem Gefäß an einem dunklen Ort verborgen. Mit diesen Ritualen, so suggeriert es der Priester, könne er eine Kraft entwickeln, die bis nach Europa reicht und, wenn die Mädchen nicht gehorchen, er sie und ihre Familien zerstören und töten könne. Auf diese Weise wird eine starke psychische Bindung hergestellt, die streng gläubigen Mädchen sind zutiefst verängstigt. Nachdem die jungen Frauen über Belgien nach Deutschland kommen, werden sie mit gefälschten Papieren in stets wechselnde Bordelle gebracht, darunter auch in Saunaclubs im Kreis Mettmann.

Angeklagte ist geständig

Auch in diesem Saunaclub in Erkrath hat eins der Opfer gearbeitet. Foto: Rainer Raffalski / WAZ FotoPool

Hier nun kommt die Angeklagte ins Spiel: Sie soll die beiden jungen Frauen zwischen den einzelnen Bordellaufenthalten bei sich aufgenommen, das verdiente Geld entgegengenommen und an die Madame weitergeleitet haben. Ob die Vorwürfe so stimmen, möchte der Vorsitzende Richter des Schöffengerichts, Torsten Joecker, wissen. Ja, sie sei vollends geständig, so der Pflichtverteidiger, einzig ein Punkt in der Anklageschrift – dass sie selbst in Nigeria Mädchen angeworben habe, sei falsch.

Erst Opfer, jetzt Täter

Dann kommt das ans Licht, was längst unausgesprochen im Saal gestanden hatte: Die Angeklagte selbst hat dieselbe Tortur hinter sich, auf die Frage des Richters nickt sie stumm, schaut auf den Boden. Darüber sprechen, was genau ihr widerfahren ist, das will oder kann sie nicht. „In diesen Kreisen wird nicht ausgepackt, sie steht nach wie vor unter enormem Druck, hat große Angst“, erklärt ihr Anwalt. Sie sei nicht nur Täter, auch Opfer. Mittlerweile hat die 40-Jährige vier Kinder, besucht einen Sprach- und Integrationskurs. Warum hat sie diesen Menschenhandel unterstützt , wenn sie doch am eigenen Leib ähnliches durchgemacht hat? Geld hat sie dafür nicht erhalten – keinen Cent, betont ihr Anwalt und wieder nickt sie stumm.

Opfer müssen nicht aussagen

Die Anwältin einer der beiden Mädchen will das nicht glauben: „In diesen Kreisen macht niemand etwas umsonst.“ Dennoch, so die Juristin, sei sie erleichtert, dass die Angeklagte gestanden habe und ihrer Mandantin somit eine weitere Zeugenaussage erspart bleibt – ihre Kollegin nickt zustimmend. Denn: Dieser Prozess gehört zu einer Reihe von Gerichtsverfahren rund um diesen Menschenhändlerring, in dessen System die Angeklagte eine eher untergeordnete Rolle spiele. Ein Menschenhändlerring, der seit Jahren deutschlandweit agiert.

Gute Sozialprognose

Das Gericht folgt dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilt die Nigerianerin zu sechs Monaten auf Bewährung und zu fünfzig Sozialstunden. Das ist niedrig in Bezug auf das mögliche Strafmaß von drei Monaten bis sieben Jahre. „Sie waren geständig und haben eine gute Sozialprognose. Zudem liegen die Taten lange zurück“, begründet der Richter die Entscheidung, „und sie sind bislang strafrechtlich nie in Erscheinung getreten.“