Neviges. Lustiges Theater zum Mitmachen, in dem Kinder auch viel lernen: Das L’una Theater erklärte bei „Schelme und Helden“, was Mut alles bedeutet.

Bei den letzten Kulturveranstaltungen für die voraussichtlich nächsten vier Wochen kamen vor allem die kleinen Zuschauer in der Vorburg noch mal richtig auf ihre Kosten. Nach der „Werkstatt der Schmetterlinge“ fieberten auch bei den tollen Mut-Mach-Geschichten im Stück „Schelme und Helden“ alle mit – und freuen sich schon jetzt darauf, wenn es nach der Zwangspause in der Vorburg wieder los geht.

Künstler kommen aus Rheinland-Pfalz

Gieselbert Hoffmann tritt auf die dunkle Bühne. Er setzt sich auf einen kleinen Hocker, der auf der linken Seite der Bühne steht und umgebenen ist von unterschiedlichen Instrumenten. Ihm folgt seine Kollegin Gabi Mohr, begrüßt fröhlich die erwartungsvoll-aufgeregten Kinder. Die beiden Künstler des L’una Theaters sind aus der Ortsgemeinde Beulich in Rheinland-Pfalz für das Kinder-Herbst Theaterfestival in die Vorburg Schloss Hardenberg gekommen. Sie erzählen bei „Schelmen und Helden“ Kindern ab vier Jahren Geschichten, die Mut machen. Doch vorher sagen die kleinen Besucher, was das für sie überhaupt heißt, Mut zu zeigen.

Kinder erzählen ihre Mut-Geschichte

In der Vorburg Schloss Hardenberg ist jetzt erst einmal Spielpause für die nächsten vier Wochen. Foto: Hans Blossey

Da kennt sich Malin (5) aus und hat einiges zu erzählen. „Letzte Woche bin ich beim Schwimmen vom Rand ohne Schwimmflügel ins Wasser gesprungen. Da war ich besonders mutig.“ Mut-Geschichten aus fremden Ländern. Eingebettet in eine Weltreise durch Amerika, Europa, Afrika und Asien erzählt Gabi Mohr zu jedem Kontinent eine Mut-Mach-Geschichte. In Amerika dürfen die Kinder miterleben, wie ein Enten-Küken ihre Mutter verliert und mutig den Weg alleine zurück zu ihr findet. In Europa wird die Geschichte einer schwedischen Prinzessin erzählt. Diese Geschichte handelt weniger von Mut als von Sturheit und passt nicht so recht in das Bild der anderen ausgewählten Mut-Geschichten. In einer Erzählung, die in Afrika spielt, lernen die Kinder, dass auch Entschuldigungen Mut erfordern – und dass sich dieser Mut oft auszahlt.

Da kämpft die Kröte gegen den Tiger

Als letztes reisen die Kinder in den asiatischen Dschungel und hören die Geschichte einer mutigen Kröte, die gegen einen Tiger ankämpft- und ihn am Ende sogar überlistet. Die kreative musikalische Untermalung von Gieselbert Hoffmann lässt die Kinder mal vor vor Vergnügen lachen, mal fiebern sie gespannt mit. Außerdem bezieht Gabi Mohr die Kinder in jede Geschichte mit ein, so beenden sie eifrig Sätze, die die Schauspielerin beginnt. So vegehen die 45 Minuten wie im Flug.

Lena kam im Hexen-Kostüm

Rahmenprogramm fiel aus Das Kinder-Theater-Festival wurde gut angenommen: So war das Stück mit Martina und Thomas Hoeveler „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ schon lange ausverkauft. Ihr Rahmenprogramm, die „Taschenlampenführung“ und „Süß Sauer“ mussten die Velberter Kulturloewen als Veranstalter absagen: Hier hätte der in der Corona-Pandemie nötige Abstand nicht garantiert werden können.

Fragt man Malin und ihre Freundin Lena nach dem Stück, was ihre Lieblingsgeschichte war, können sich die beiden nur schwer entscheiden. „Mir hat die erste Geschichte über das Enten-Küken, dass alleine im Wald war, am meisten gefallen“, meint Lena. Die Vierjährige hatte sich für die Vorstellung extra ein Hexen-Kostüm angezogen: als Einstimmung für Halloween. Aufmerksam geworden auf das Kinder-Herbst Theaterfestival sind die Malin, Lena und ihre Mütter durch einen Aushang am Spielplatz des Schlosses Hardenberg, hier treffe sie sich häufiger. Der Theaterbesuch war dann für Lena eine Überraschung. Ihre Mutter wollte das Stück nicht ankündigen, damit die Enttäuschung nicht zu groß ist, wenn die Aufführung Corona-bedingt ausfallen sollte. Nach dem Stück „Schelmen und Helden“ erkunden einige mit ihren Eltern noch das Schloss-Gelände oder toben mit den anderen Kindern auf dem nahe gelegenen Spielplatz. So toll kann ein Theaternachmittag sein.