Bauern setzen ihre Proteste am kommenden Freitag fort

Velbert. Die heimischen Landwirte auch aus Velbert entfachen Mahnfeuer. Die Bundestagsentscheidung zum Agrardiesel steht unmittelbar bevor.

In der kommenden Woche entscheiden Bundestag und Bundesrat über die Besteuerung des Agrardiesels. Für Bernhard Conzen, Präsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes, ist klar: Der Protest muss weitergehen. Neben dem dauerhaften Abbau der Steuerbegünstigung für Agrardiesel in Höhe von rund 450 Millionen Euro müssten die Landwirte nach Regierungsangaben in diesem Jahr bereits rund 247 Millionen Euro an Kosten für den steigenden CO₂-Preis tragen.

Den Forderungen Nachdruck verleihen

„Vor diesem Hintergrund halten wir an unserem Protest fest und werden am Freitag, 26. Januar, rheinlandweit mit Mahnfeuern unseren Forderungen Nachdruck verleihen“, macht Bernhard Conzen entschieden deutlich. Die Kreisbauernschaft Mettmann wird am kommenden Freitag um 18 Uhr ein Mahnfeuer entfachen, und zwar in Haan an der Kreuzung Gruitener Straße/Elberfelder Straße.

Briefe an die Abgeordneten schreiben

Darüber hinaus bittet der Verband die Landwirte, sich mit einer Mail an die Abgeordneten der Regierungsfraktion zu wenden, um vor ihnen deutlich zu machen, dass sie eine große Verantwortung für die heimische Landwirtschaft und stabile Verhältnisse im ländlichen Raum haben.

